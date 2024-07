Happy Traum, eine feste Größe in den Folk-Szenen von Greenwich Village und Woodstock sowie langjähriger Freund und Mitarbeiter von Bob Dylan, ist am Mittwoch (17. Juli) im Alter von 86 Jahren gestorben.

Das „Hudson Valley Magazin Chronogram“ berichtete zuerst über den Tod des Musikers, und sein enger Freund und Musikerkollege John Sebastian bestätigte gegenüber ROLLING STONE, dass die Todesursache Krebs war.

Neben eigenen Aufnahmen und denen mit seinem verstorbenen Bruder Artie war Traum auch eine zentrale Figur der Folk-Szene nach den Fünfzigern, dank seiner Rolle als Lehrer. Sein Buch von 1966 „Fingerpicking Styles for Guitar“ (eines von vielen, die er schrieb) und die Lehrvideos, die er über seine Firma Homespun Tapes veröffentlichte, halfen mehreren Generationen von Musikern, ihre Instrumente zu meistern.

„Du wolltest wie John Hurt oder Dr. John spielen?“ erinnert sich Sebastian. „Er zeigte dir, wie es geht. Er war der Eckpfeiler dieser Folk-Community in Woodstock – und noch viel mehr. Seine Beiträge zur amerikanischen Musikszene sind schwer zu quantifizieren.“

Von der Bronx bis zur Folk-Ikone

Geboren in der Bronx am 9. Mai 1938, wurde Traum offiziell unter dem Namen Harry, aber von seiner Familie immer „Happy“ genannt. Lange bevor Dylan im Januar 1961 in New York City ankam, war Traum in den Fünfzigern und Sechzigern in der Village-Szene verwurzelt, lernte Gitarre bei der Blues-Legende Brownie McGhee und nahm an den legendären Jam-Sessions am Sonntagnachmittag im Washington Square Park teil, wo er einen seiner Helden, den verstorbenen Dave Van Ronk, traf.

Traum beteiligte sich auch 1961 an einem Protest gegen ein Verbot, im Park Folk-Musik zu spielen, und war kurz im Dokumentarfilm „Sunday“ von Regisseur Daniel Drasin über diesen Tag zu sehen.

„Damals dachte man nicht daran, vom Folk-Musikmachen zu leben“, sagte Traum in einem Interview für das kommende Buch „Talkin’ Greenwich Village“. „Es gab einige Leute wie Harry Belafonte und Theodore Bikel, die berühmt wurden. Aber meistens dachte man nicht, dass es ein Beruf sei. Dann, in der späteren Hälfte der Fünfziger, sah man Cafés und Konzertorte öffnen und dachte: ‚Hey, man könnte 10 Dollar verdienen!‘“

Traum und Dylan

Traum traf auch Dylan, damals ein Neuling in der Szene. „Ich kannte ihn, als er zum ersten Mal nach New York kam und in den ersten paar Jahren, als er durch die Stadt tingelte und anfing, die Lieder zu schreiben“, erzählte Traum ROLLING STONE 2014.

Als Mitglied der New World Singers, einer multi-ethnischen Folk-Gruppe, die auch Gil Turner und Delores Dixon umfasste, war Traum der erste, der Dylans „Blowin’ in the Wind“ coverte, für das Folkways-Album „Broadside Ballads Vol. 1“ (das auch zwei Tracks von Blind Boy Grunt, alias Dylan selbst, enthielt). Traum und Dylan duettierten auch auf Dylans „Let Me Die in My Footsteps“, das schließlich 2000 auf einer „Smithsonian Folkways Recordings Compilation“ veröffentlicht wurde.

Nach der Auflösung der New World Singers gründeten Traum und sein Bruder und Mitmusiker Artie kurzzeitig eine Rockband namens Children of Paradise (Artie starb 2008 an Leberkrebs).

Wo die Legenden geboren wurden

Traum, der sich mit akustischer Musik wohler fühlte, zog 1967 mit seiner Frau Jane und ihren drei Kindern nach Woodstock, New York, wo er den Rest seines Lebens verbringen sollte. Dort erlebte Traum die Entstehung dessen, was später als Dylans und The Bands „Basement Tapes“ bekannt wurde.

„Ich wusste, dass sie für verschiedene Dinge probten, und Robbie [Robertson] hatte meinen Bruder und mich zu sich nach Hause eingeladen, um die Rohschnitte des Big Pink-Stoffs zu hören“, erzählte Traum Rolling Stone. „Ich erinnere mich, dass er diese großen Spulen auf einem großen Tonbandgerät abspielte und wir das Zeug zum ersten Mal hörten. Es war auch umwerfend. Wir wussten nicht einmal, was wir hörten. Es war erschreckend originell und herzzerreißend. Damals nannte man es nicht „Basement Tapes“. Es war einfach: ‚Hier ist, woran wir arbeiten.‘“

Die Brüder Traum

Als Duo nahmen die Traum-Brüder mehrere Alben auf, traten 1968 und 1969 beim Newport Folk Festival auf und wurden von Albert Grossman gemanagt, der auch mit Dylan und Janis Joplin arbeitete. (Eine junge Patti Smith gehörte zu ihren Vorbands.) Aber Rock-Ruhm interessierte Traum weniger als die Bewahrung der Traditionen seines Helden Pete Seeger. „Happy hatte diesen wunderbaren Gitarrenstil, aber er hatte auch das, was Pete hatte“, sagt Sebastian. „Er ging einfach auf die Bühne und man war bereit mitzusingen. Ich weiß nicht, was es war, aber es war nichts Künstliches.“

Traum wurde oft über seine Freundschaft mit Dylan interviewt, darunter eine Titelgeschichte des ROLLING STONE von 2014, die sich auf die legendären „Basement Tapes“ konzentrierte. Auf seiner Website reflektierte Traum über den Tag, an dem Dylan ihn spontan anrief, um an „Greatest Hits Vol. II“ von 1971 zu arbeiten, als er einige „Basement Tapes“-Material neu aufnehmen wollte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Ltd. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Sie schnitten neue Versionen von „You Ain’t Goin’ Nowhere“, „Crash on the Levee (Down in the Flood)“ und „I Shall Be Released“. „Er rief an und sagte: ‚Komm runter und bring einen Bass, Banjo und Gitarre mit‘“, erinnerte sich Traum. „Es waren nur wir beide und ein Techniker. Es waren im Grunde Songs von den „Basement Tapes“ und er wollte seinen Stempel darauf setzen. Bob versuchte damals sehr, anonym zu bleiben.“

Später schrieb Traum über seine Aufregung, dass „Only a Hobo“, ein Outtake von dieser Session, in Vol. 10 von Dylans Bootleg Series, „Another Self Portrait (1969–1971)“ von 2013, aufgenommen wurde.

Ein Erbe für die Ewigkeit

Neben seinen Auftritten war Traum, dessen warmes Wesen ihn in dieser Welt beliebt machte („Happys Ruhe war beneidenswert“, sagt Sebastian), auch ein beitragender Autor bei ROLLING STONE, „Acoustic Guitar“ und „Guitar Player“ sowie Redakteur bei „Sing Out! The Folksong Magazine“.

Sein letztes Soloalbum war „Just for the Love of It“ von 2015. In einer Vier-Sterne-Rezension schrieben wir, dass das Album „eine ansehnliche, bescheiden-virtuose Feier der Folk-Tradition und einer Gemeinschaft ist, die sie noch immer pflegt.“ Aber vielleicht war sein nachhaltigster Beitrag zur Welt die Gründung von Homespun Tapes im Jahr 1967, das Beiträge von Donald Fagan, Richard Thompson, Jack DeJohnette, Jorma Kaukonen, Maria Muldaur, Jack Casady und vielen anderen einschloss.

In der Ausgabe vom 17. Mai 1969 des Rolling Stone schrieb Traum einen Essay mit dem Titel „The Swan Song of Folk Music“. „Folk-Musik sollte als etwas Vergangenes betrachtet werden“, schrieb Traum. „Aber ich denke immer wieder an eine Zeile aus einem frühen Dylan-Song: ‚Es sieht aus, als würde es sterben/Und es wurde kaum geboren.‘“