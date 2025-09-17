Foo Fighters bereiten sich auf Welttournee vor

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Am Samstagabend gaben die Foo Fighters ihr erstes Konzert mit dem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin im nur 900 Plätze fassenden Fremont Theater in San Luis Obispo, Kalifornien. Nun bestätigte die Rockband offiziell: „Da kommt noch mehr.“

Dave Grohl über echtes Rock’n’Roll-Feeling

Am Dienstagabend veröffentlichte die Band auf YouTube ein augenzwinkerndes Promo-Video, das offenbar mithilfe von KI erstellt wurde. Darin sprechen die Mitglieder über die Bedeutung echter Musik. Garniert mit typischen KI-Klischees. wie zusätzlichen Fingern und unheimlich wirkenden Gesichtern.

„Es ist eine Weile her. Aber ich freue mich, ankündigen zu können, dass die Foo Fighters zurück sind. Um euch das zu bringen, was Rock’n’Roll wirklich ausmacht. 100 Prozent echt. Roh und menschlich“, sagt Dave Grohl, bevor eine gefälschte Setlist in krakeliger KI-Schrift eingeblendet wird.

Das kurze Video endet mit den Worten: „Stay tuned… da kommt noch mehr!“ Auch wenn die Band bislang keine Tourtermine bekannt gegeben hat, deutet alles auf eine baldige Ankündigung hin. Die neue Besetzung spielte am Montag eine weitere Show im Observatory in Santa Ana, Kalifornien. Zudem stehen Auftritte in Singapur, Japan und Mexiko auf dem Plan.

Ilan Rubin offiziell bei den Foo Fighters

Der Samstag markierte Rubins Debüt mit den Foo Fighters. Der frühere Nine-Inch-Nails-Schlagzeuger stieß im Sommer zur Band, nachdem sich die Gruppe von Josh Freese getrennt hatte, der nach dem Tod des langjährigen Drummers Taylor Hawkins 2022 eingesprungen war.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Grohl stellte Rubin von der Bühne aus vor: „Alle anderen haben es schon gesagt, jetzt bekomme ich die Gelegenheit, es zu sagen: ‘Ladies and gentlemen, will you please welcome…’ Der härteste Motherfucker von allen – Ilan Rubin spielt jetzt Schlagzeug bei den Foo Fighters. Es ist offiziell. Ihr könnt den Pass stempeln.“

Anfang dieses Jahres veröffentlichten die Foo Fighters erstmals neue Musik seit dem Album „But Here We Are“ von 2023: den neuen Song „Today’s Song“ und ein Cover des Minor-Threat-Klassikers „I Don’t Wanna Hear It“.