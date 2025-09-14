Foo Fighters: So verlief das Live-Debüt von Ilan Rubin

Duran Duran im Interview: „Long Covid machte mich zum Geist“

S. Craig Zahler im Interview: „Sicherheitsgrenzen erkenne ich nicht an“

Benny Andersson im Interview: Alle Infos zu „Piano“, der ABBA-Hologramm-Tour und „Mamma Mia 2“

Foo Fighters traten am Samstagabend erstmals mit ihrem neuen Schlagzeuger Ilan Rubin im Fremont Theater in San Luis Obispo, Kalifornien, auf. Die 900 Zuschauer erlebten den Auftakt des Konzertjahres 2025 der Band. Rubin, zuvor bei Nine Inch Nails, stieß im Sommer zu den Foo Fighters, nachdem sich die Band von Josh Freese getrennt hatte. Freese war nach dem Tod von Langzeit-Drummer Taylor Hawkins 2022 eingesprungen.

Überraschungsshow mit 25 Songs

Frontmann Dave Grohl stellte Rubin persönlich vor: „Alle anderen haben es schon gesagt“, so Grohl. „Jetzt darf ich es endlich auch sagen: Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie… den härtesten Motherfucker, Ilan Rubin, der gerade bei den Foo Fighters Schlagzeug spielt. Es ist offiziell. Ihr könnt den Pass abstempeln.“

Die spontan am Vortag angekündigte Show umfasste 25 Songs, darunter Klassiker wie „Everlong“ und „Learn to Fly“ sowie Stücke, die seit Jahren nicht mehr live gespielt wurden. Dazu zählten „Exhausted“ vom Debütalbum – ein Song, den Grohl noch zu Nirvana-Zeiten schrieb und Kurt Cobain vorspielte – und „Winnebago“, eine weitere frühe Grohl-Komposition.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

In einem Instagram-Post zur Show hatten die Foo Fighters einen Teaser veröffentlicht, der wie ein neuer Song klang. Noch in diesem Jahr tourt die Band durch Indonesien, Singapur, Japan und Mexiko. Anfang des Jahres hatten die Foo Fighters bereits erstmals seit dem Album „But Here We Are“ (2023) neues Material veröffentlicht: den Track „Today’s Song“ sowie ein Cover von Minor Threats „I Don’t Wanna Hear It“.

Zweites Konzert mit Rubin angekündigt

Am Sonntag gaben die Foo Fighters bekannt, dass sie bereits am 15. September ein weiteres Konzert mit Rubin im Observatory in Santa Ana, Kalifornien, spielen werden.