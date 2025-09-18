„Psycho Killer“ ist zurück: David Byrne spielt Talking-Heads-Hit zum ersten Mal seit 19 Jahren

Am Eröffnungsabend seiner Who Is the Sky?-Tour in Pittsburgh brachte David Byrne den legendären Talking-Heads-Song „Psycho Killer“ zurück auf die Bühne. Erstmals seit 2006. Unter einem gleißenden Spotlight performte Byrne gemeinsam mit seiner Band und Tänzern, die allesamt in blauen Anzügen erschienen. Passend zu seinem eigenen Outfit.

Byrne überrascht mit Klassikern und neuen Songs

Das Konzert im Benedum Center for the Performing Arts eröffnete mit dem Talking-Heads-Song „Heaven“. Gefolgt von Byrnes eigenem „Everybody Laughs“, „And She Was“ von den Talking Heads sowie „Stranger Overtones“ aus seiner Zusammenarbeit mit Brian Eno.

„Psycho Killer“ tauchte gegen Ende des Sets auf. Eingerahmt von Byrnes Cover von Paramores „Hard Times“ und dem Talking-Heads-Stück „Life During Wartime“. Zudem feierte er mehrere Live-Premieren neuer Songs wie „Don’t Be Like That“, „I Met the Buddha at a Downtown Party“ und „My Apartment Is My Friend“.

Auch wenn viele Fans eine reine Nostalgie-Show erwarteten, bleibt Byrne vorsichtig. „Man kann die Uhr nicht zurückdrehen“, sagte er kürzlich dem ROLLING STONE „Musik bedeutet in einem bestimmten Moment im Leben viel. Aber das heißt nicht, dass man dorthin zurückkehren und es wiederherstellen kann.“

Keine Talking-Heads-Reunion in Sicht

Im vergangenen Jahr traf Byrne kurzzeitig wieder auf Tina Weymouth, Chris Frantz und Jerry Harrison, um die A24-Neuveröffentlichung des Kultfilms „Stop Making Sense“ (1984) zu bewerben. „Wir fühlten uns wohler miteinander“, so Byrne. „Aber ich hatte nicht das Gefühl: ‘Lasst uns wieder auf Tour gehen oder ein neues Album machen.’ Musikalisch bin ich an einem ganz anderen Ort.“

Andere Künstler wie Miley Cyrus und Duran Duran haben „Psycho Killer“ in den vergangenen Jahren oft performt. Doch nachdem sich die Talking Heads 1991 auflösten und zuletzt 2002 bei ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame gemeinsam spielten, war Byrne der Einzige, der dem Song nun neues Leben einhauchte.

50 Jahre „Psycho Killer“

Anfang dieses Jahres feierten die Talking Heads ihr 50. Jubiläum mit einem offiziellen Video zu „Psycho Killer“. Regie führte Mike Mills, die Hauptrolle spielte Saoirse Ronan. „Dieses Video macht den Song besser“, erklärte die Band. „Wir LIEBEN, was dieses Video NICHT ist. Es ist nicht wörtlich, gruselig, blutig, physisch gewalttätig oder offensichtlich.“