Foo Fighters: Limitierte Merch-Kollektion zum 25-jährigen Bandjubiläum

Zur Aufmunterung während der Corona-Krise: BTS veröffentlichen schon in wenigen Wochen eine neue Single – zudem ist noch für dieses Jahr ein Album geplant.

K-Pop-Fans können sich freuen: Die südkoreanische Boygroup BTS hat angekündigt, dass schon bald eine neue Single zu hören sein wird. Der Song wurde auf der Community-Plattform BTS Weverse für den 21. August angekündigt und soll die „BTS ARMY“, so der Name ihrer weltweiten Anhängerschaft, während der Corona-Krise auf andere Gedanken bringen. BTS: Neuer Song als Geste für die Fans In dem Statement der Band heißt es: Wir haben eine neue Single für unsere ARMY und wir bereiten ein Album für die zweite Jahreshälfte vor. Aber wir haben uns entschieden, zuerst eine Single zu veröffentlichen, um so schnell wie möglich etwas…