Verkauft Danzig Merch mit Nazi-Symbol?

Vor allem auf Reddit werden die Merch-Artikel von Danzig gerade intensiv diskutiert. Momentan ist Glenn Danzig auf Tour durch die USA und Fotos zufolge werden auf seinen Merch-Ständen unter anderem T-Shirts und Poster mit dem sogenannten Symbol der Schwarzen Sonne verkauft. Der Anti-Defamation-League (ADL) zufolge ist das Symbol „eines von vielen alten europäischen Symbolen, die sich die Nazis in ihrem Versuch angeeignet haben, ein idealisiertes ‚arisches/nordisches‘ Erbe zu finden“. Häufig trägt das Zeichen auch den Namen Sonnenrad, und kommt in traditionellen Symboliken mehrerer Länder und Kulturen vor. Dementsprechend gibt es unzählige Versionen, eine davon ist unter anderem das Hakenkreuz. Darüber hinaus erklärt die Organisation: „In Nazideutschland verwendeten die Nazipartei, die SA und die SS zeitweise die Symbolik des Sonnenrads, was Neonazis und andere moderne weiße Rassisten dazu veranlasst hat, solche Bilder zu übernehmen.“

T-Shirts mit „Nazi-Scheiß“

Im Genauen ist auf dem diskutierten Merchandise Glenn Danzig als Comicfigur abgebildet, die vor der Schwarzen Sonne posiert. Viele der Kommentare unter dem Post diskutieren über eine mögliche Interpretation und Bedeutung dessen im Kontext der Band und der aktuellen politischen Lage. Einige kritisieren die Wahl des Designs aufgrund der Verbindung der Schwarzen Sonne zu rechtsextremen Gruppen und Ideologien.

So erklärte ein Nutzer: „Man kann keinen Nazi-Scheiß ausstellen: Man kann nicht in einer Zeit, in der echte Nazis an der Macht sind, Nazi-Scheiße ausstellen und es ‚okkult‘ nennen. Hört auf, diesen faschistischen Scheiß zu unterstützen.“ Ein anderer schrieb: „Er hatte einen Song namens White Devil Rise, er weiß, was er tut.“ Der Song „White Devil Rise“ wird auch von Fans der Band häufig umstritten wahrgenommen, da es sich mit kritischen Aussagen von Louis Farrakhan beschäftigt.

Will Danzig nur provozieren?

Andere User nehmen die Band in Schutz und begründen dies mit Danzigs genereller Einstellung zu politischer Korrektheit. Häufig heißt es, nur weil man provozieren wolle, hieße es nicht, dass man ein Nazis sei. So wurde in einem Kommentar erläutert: „Ich meine, ich bin Jude, und ich verstehe, dass er es aus okkulten Gründen tut. Bin ich ein Fan davon, dass er das macht, nein, aber ich denke nicht, dass er ein Nazi ist. Ich rege mich nicht auf, wenn Amon Amarth Mjoljnir hat, ich werde nicht sauer, wenn Danzig okkulten Scheiß benutzt. Das ist aber nur meine Sichtweise. Ich würde das Shirt trotzdem nicht tragen.“

Ein User packte die aktuelle Diskussion in den Kontext von vergangenen Kontroversen um die Band und schrieb: „Es ist, als ob die Leute Glenn Danzig oder seine fast 50-jährige Karriere nicht kennen. Er hat buchstäblich immer kontroverse Bilder und Symbolik verwendet. Er ist der Typ, der Bullet geschrieben hat, erinnerst du dich? Er verwendet eiserne Kreuze und Pentagramme und sorgt gerne für Aufsehen. Ist er ein Nazi? Äußerst zweifelhaft.“

Cancel-Culture und „Woke-Bullshit“

Eine frühere Kontroverse um den Sänger ist beispielsweise der Song „Last Caress“, den Glenn Danzig für die Misfits geschrieben hat. Die Texte des Lieds erzählen von der Ermordung von Babys und sexuellen Übergriffen auf Mütter. Danzig sagte diesbezüglich dem ROLLING STONE, dass es „einfach ein verrückter“ Song sei und dass die Band Dinge tun würde, „nur um die Leute zu verärgern“. Außerdem sagte er: „Die Leute verstehen das nicht, weil heutzutage alles so ein Cancel-Culture und Woke-Bullshit ist, aber man könnte die Punk-Explosion heutzutage nie haben, wegen der Cancel-Culture und dem Woke-Bullshit. Das hätte es nie gegeben. Es wäre nie passiert. Wir können froh sein, dass es so gekommen ist, denn es wird nie wieder passieren. Diese Art von Bands wird es nie wieder geben. Alle sind so verklemmt und pingelig, es ist einfach so.“

Auch nach Danzigs Video „1990 long-form“, in dem dieser über seine Büchersammlung redete und erklärte, dass jedes Schulkind ein Exemplar von „The Occult Roots of Nazism“ haben sollte, gab es Kritik. In einem späteren ROLLING-STONE-Interview erklärte er, dass seine Aussagen „sarkastisch“ seien.

Neben der Diskussion, ob die Verwendung eines Nazi-Symbols nun heißt, dass der Artist ebenfalls ein Nazi ist oder nicht, das Ganze aber dennoch kritisch finden, lassen sich auch Kommentare finden, die Danzig für die Verwendung des Symbols loben. So schrieb ein Nutzer auf X: „Glenn Danzig bestätigt, dass er einer von unseren Jungs ist“. Ein weiterer schrieb: „Seine Musik ist zum Kotzen. Aber vielleicht muss ich ihn jetzt unterstützen.“