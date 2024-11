„Das neue ‚S‘-Design sieht aus, als hätte ein Kind versucht, das normale zu zeichnen. […]“: Slipknot teilten Anfang der Woche ihre neue, limitierte Merchandise-Artikel mit einem neuen „S“-Logo auf ihrem Instagram-Profil, was jedoch zu heftiger Kritik von den Fans führte. In der Kommentarspalte zum Beitrag beschweren sich die meisten User:innen über die Abänderung des Designs.

Fans fordern ursprüngliches „S“ zurück

Corey Taylor und Co. teilten in einem Instagram-Post gleich mehrere neue Band-Artikel, darunter eine Vielzahl an T-Shirts, Tanktops und Langarmsirts. Was den Anhängern dabei allerdings direkt ins Auge sprang, war das neue „S“-Tribal. Das ursprüngliche war nämlich vom früheren Schlagzeuger der Band Joey Jordison entworfen worden, der jedoch 2021 verstarb. Dementsprechend hat das Logo auch einen emotionalen Wert für die Slipknot-Fans und wurde seither zum unersetzlichen Teil der Band-Identität.

„Ändert bitte NICHT das S-Design darauf“, schrieb ein User unter den Beitrag. Noch ein nettes Feedback im Vergleich zu unzähligen anderen Kommentaren. So spekulierte eine Userin sehr direkt: „Das erste MUSS ein soziales Experiment sein“, während ein anderer schrieb: „Sagt dem Clown, er soll sich von Photoshop fernhalten“. Einige Fans erklärten, dass das neue Merch so wirke, als sei es eine billige Kopie der originalen Band-Artikel.

Die wenigen Fans, denen das neue Design gefällt, müssen mit Gegenwind rechnen. Ein User erklärte „Es ist besser, lol“, bekam dann aber gleich die passende Antwort gesteckt: „Scheiße, sieht aus wie eine Büroklammer, aber reg dich ab, Kleiner.“

Slipknot behält das alte „S“-Logo

Was eine Mehrzahl der Fans beruhigen dürfte, ist das es weiterhin Merchandising-Artikel der Band gibt, auf denen noch das Stamm-„S“ verwendet wird – das zeigt zumindest die Slipknot-Webseite an. Betrachtet man nämlich den Post genauer, sieht man in der dazugehörigen Bildunterschrift die Verlinkung auf ein anderes Instagram-Konto. Dort wird in der Bio auf ein Link verwiesen. Klickt man drauf, wird man zum „Portal“ weitergeleitet.

Die Webseite wird als „die direkte Verbindung zur eigenen Vorstellungskraft“ beschrieben. Auf der Produktseite sieht man zwar Produkte mit dem neuen „S“-Tribal, welche dort als „Ritual S“ bezeichnet wird, doch es stehen ebenfalls Stücke mit dem ursprünglichen Logo zum Verkauf. Zudem wird darauf hingewiesen, dass es sich dabei um eine „extrem limitierte“ Kollektion handeln soll, also: „Was weg ist, ist weg“.