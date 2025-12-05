MTV Unplugged: Die 15 besten Konzerte

Für diejenigen, die in den Neunzigern noch nicht dabei waren: In dieser Show spielten große Musikstars akustische Versionen ihrer Songs. Das gab Veteranen wie Eric Clapton und Rod Stewart neuen Schwung. Und bot neueren Gruppen wie Pearl Jam und Nirvana die Möglichkeit, ihre Musik auf das Wesentliche zu reduzieren und ihren Fans einige lustige Überraschungen zu bieten.

Wir präsentieren einen chronologischen Überblick über die 15 besten Unplugged -Folgen der vergangenen Jahre. Bevor die Kommentatoren durchdrehen: Wir schließen Auftritte von Gruppen wie den Eagles und Page & Plant aus, die lediglich den Namen Unplugged oder Variationen davon für ihre Konzert-Specials verwendet haben.

Außerdem sind wahrscheinlich selbst die eingefleischtesten Fans von Bruce Springsteen der Meinung, dass Plugged nicht gerade sein bester Moment war.

15. Rod Stewart (1993)

Die schockierend hohen Verkaufszahlen von Eric Clapton Unplugged ließen viele andere erfahrene Künstler zu ihren Telefonen greifen, um ihre eigenen MTV-Specials zu buchen. Bob Dylan verfehlte sein Ziel weitgehend (seine akustischen Supper-Club-Auftritte zur gleichen Zeit waren unendlich besser).

Aber Rod Stewart stellte sich der Herausforderung auf großartige Weise. Er kam nicht nur für die Dauer der Show mit seinem ehemaligen Faces- und Jeff-Beck-Group-Bandkollegen Ron Wood wieder zusammen. Sondern wählte auch sorgfältig viele seiner besten Cover-Songs aus. Darunter „Have I Told You Lately“ und „Reason to Believe“.

Das erinnerte viele Old-School-Fans von Rod Stewart daran, warum sie ihn ursprünglich geliebt hatten. Es wurde sein meistverkauftes Album seit Jahren. „Reason to Believe” war überall im Radio zu hören und gab seiner Karriere einen enormen Schub.

14. Kiss (1995)

Kiss befanden sich am Tiefpunkt ihrer Karriere, als 1995 die Idee eines Unplugged-Specials aufkam. Sie waren darauf reduziert, bei ihren eigenen Fan-Conventions nur noch Akustik-Sets zu spielen, und nachdem sie gesehen hatten, wie Eric Clapton und Rod Stewart mit „Unplugged“ ihre Karrieren wiederbelebt hatten, schien dies eine sehr gute Idee zu sein. +

MTV bestand darauf, die ursprünglichen Mitglieder Peter Criss und Ace Frehley zurückzuholen, um das Ereignis medienwirksam zu machen. Eine Bedingung, der Gene Simmons und Paul Stanley mit nicht geringer Beklommenheit zustimmten. „Ich hatte aus zweiter Hand gehört, wie sehr sich Peters Spiel verschlechtert hatte“, schrieb Stanley in seinem Buch „Face The Music“.

„Aber als sie den Raum betraten, herrschte eine aufregende und surreale Nostalgie.“ Sie traten nur für die Zugaben von „Beth“, „Nothin’ to Lose“ und „Rock and Roll All Nite“ auf. Aber als das einmal geschehen war, gab es kein Zurück mehr zum alten Kiss. Dies ebnete den Weg für die große Reunion-Tournee im nächsten Jahr und viele weitere Tourneen.

13. Oasis (1996)

Oasis befanden sich mitten in ihrer ausschweifenden (What’s the Story) Morning Glory?-Tournee, als sie einer Aufzeichnung von MTV Unplugged in der Londoner Royal Festival Hall zustimmten. Es war eine seltene Gelegenheit, die Band außerhalb eines Stadions oder eines großen Festivals zu sehen.

Aber kurz vor Beginn der Show sagte Liam Gallagher wegen „Halsschmerzen“ ab. Die meisten Bands würden niemals daran denken, einen Gig ohne ihren Leadsänger zu spielen. Aber sein Bruder Noel zuckte nur mit den Schultern und beschloss, einfach den Gesang zu übernehmen. Schließlich hatte er die Songs selbst geschrieben. Und war selbst ein großartiger Sänger.

Um den Abend noch surrealer zu machen, beschloss Liam, sich ins Publikum zu setzen und seine eigene Band während der gesamten Show zu stören. So etwas gab es in der Rockgeschichte noch nie. Und wahrscheinlich war es das erste Mal, dass Noel erkannte, dass er all das auch alleine schaffen konnte.