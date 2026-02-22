Foo Fighters: Dave Grohl erklärt Trennung von Josh Freese

Dave Grohl sprach erstmals darüber, dass sich die Foo Fighters von Josh Freese getrennt haben, und sagte, ihre Entscheidung, sich von dem Schlagzeuger zu trennen, „passierte nicht über Nacht“.

Freese stieß im Mai 2023 als Schlagzeuger zur Band, nachdem Taylor Hawkins im März 2022 gestorben war. Im Mai 2025 gab Freese bekannt, dass er von den Foo Fighters entlassen worden sei.

Die Band habe beschlossen, „mit ihrem Schlagzeuger in eine andere Richtung zu gehen“, schrieb Freese damals auf Instagram und fügte hinzu, dass „kein Grund genannt wurde“.

Komplizierte Fortsetzung nach Taylor Hawkins

In einem neuen Interview mit Zane Lowe sprach Grohl über den Wechsel am Schlagzeug nach Hawkins’ Tod und gab einen Einblick aus der Perspektive eines Schlagzeugers. Er erklärte, dass Nirvana fünf Schlagzeuger hatte und er ihr fünfter war, und dass die Foo Fighters zwar vier Schlagzeuger hatten, Hawkins jedoch 25 der 30 Jahre, in denen sie als Band existieren, ihr Schlagzeuger war.

„Also nach Taylor weiterzumachen war wirklich kompliziert, nicht nur für uns, sondern für jeden Schlagzeuger, der dazukommen und gewissermaßen in seine Fußstapfen treten sollte“, sagte Grohl. „Und bei Josh Freese ist es so: Josh ist ein Vollprofi. Er hat eine beeindruckende Karriere und mit allen gespielt, von Michael Bublé bis zu The Offspring … Er hat Tausende von Studioaufnahmen eingespielt.“

Dann gingen sie auf Tour „und wir hatten so einen Spaß, wir hatten eine großartige Zeit“, fügte er hinzu. Nach etwa anderthalb Jahren auf Tour mit Freese legte die Band eine Pause ein, und in dieser Zeit besprach die Gruppe etwa ein halbes Jahr lang ihre nächsten Schritte, bevor sie ihre Entscheidung finalisierte.

Entscheidung nach monatelangen Gesprächen

„In diesen sechs oder sieben Monaten haben wir als Band darüber gesprochen, was wir als Nächstes tun, über eine neue Richtung, und wir dachten: ‚Okay, lasst uns Josh anrufen und ihm mitteilen, dass wir mit einem anderen Schlagzeuger weitermachen werden‘“, sagte Grohl. „Wir haben angerufen, und wir haben es ihm als Band gesagt – wir alle haben angerufen, es war nicht nur ich.“

Grohl sagte, sie hätten ihre Dankbarkeit für die zwei Jahre mit dem Schlagzeuger ausgedrückt. „Im Grunde haben wir Josh angerufen und gesagt: ‚Hey Mann, das war großartig. Das hat so viel Spaß gemacht, vielen Dank, aber wir werden weitermachen und einen anderen Schlagzeuger finden.‘“

Keine öffentliche Erklärung

Während Grohl die konkreten Gründe für ihre Entscheidung nicht ausführlich darlegte, sagte er Lowe, dass sie nach dem Telefonat mit Freese beschlossen hätten, ihre Trennung öffentlich nicht weiter zu kommentieren. „Danach haben wir keine Pressemitteilung veröffentlicht, nichts getwittert und keine Interviews gegeben. Wir haben nichts gesagt“, sagte er. „Seitdem wurde viel darüber gesprochen, aber ich glaube, Josh hat es am besten gesagt, als er meinte, dass er nicht das Gefühl hatte, unsere Musik würde wirklich mit ihm resonieren, und das ist wirklich wichtig, oder?“

Freese ist inzwischen wieder bei Nine Inch Nails eingestiegen, und die Foo Fighters holten Nine Inch Nails’ Tourmitglied Ilan Rubin als ihren Schlagzeuger. „Es ist, als würden wir uns wieder wie eine Band fühlen, Mann“, sagte Grohl zu Lowe über Rubins Einstieg in die Gruppe.

Neues Album „Your Favorite Toy“ erscheint im April

Die Foo Fighters bereiten die Veröffentlichung ihres 12. Albums „Your Favorite Toy“ vor, das am 24. April erscheint, und veröffentlichten vergangene Woche den Titelsong. Die Band spielte den Song – ohne Pat Smear, der sich von einem bizarren Gartenunfall mit gebrochenem Fuß erholt – am Freitag in „The Graham Norton Show“.