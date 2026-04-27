Foo Fighters debütieren „Your Favorite Toy“-Songs live bei „SNL UK“

The Police: Stewart Copeland – „Wir hatten kurze Haare. Wir waren der Feind“

Bret Easton Ellis: „Musik hat mich geprägt wie sonst nichts“

Foo Fighters haben zwei Songs aus „Your Favorite Toy“ live uraufgeführt – als Musical Guests in der jüngsten Folge von „SNL UK“.

Nur einen Tag nach Veröffentlichung ihres neuen Albums und kurz vor dem Tourstart in dieser Woche machten Dave Grohl und Co. beim in London gedrehten Format halt und brachten „Caught in the Echo“ und „Child Actor“ erstmals live auf die Bühne.

Mit ihrem Auftritt in der fünften Episode von „SNL UK“ schrieben die Foo Fighters gleichzeitig Geschichte: Sie sind die ersten amerikanischen Künstler überhaupt, die in der britischen SNL-Ausgabe als Musical Guests auftreten. Zuvor hatten Wet Leg, Kasabian, Wolf Alice und Jorja Smith diese Rolle inne; nächste Woche ist die britische Sängerin Meek an der Reihe.

Grohls Gastauftritte in der Show

Grohl beschränkte sich dabei nicht nur auf die musikalischen Darbietungen: Er tauchte auch als Überraschungsgast im Eröffnungsmonolog von Gastgeberin Nicola Coughlan auf – gemeinsam mit Jimmy Fallon – und war zudem in einem der Sketche der Folge zu sehen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Your Favorite Toy“, das erste Foo-Fighters-Album mit dem neuen Drummer Ilan Rubin, erschien am Freitag. Am 28. April betreten die Band die Bühne der Total Mortgage Arena in Bridgeport, Connecticut, gefolgt von zwei Festival-Gigs im Mai: beim Welcome to Rockville in Daytona Beach und beim BottleRock in Napa, Kalifornien. Nach einer Europa-Tour im Juni und Juli startet die Band am 4. August in Toronto ihre Nordamerika-Stadiontour. Diese endet am 26. September in Las Vegas und schließt einen Headliner-Auftritt beim Bourbon & Beyond Festival in Louisville ein.