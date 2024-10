Foreigner-Schlagzeuger wütet gegen Rock And Roll Hall Of Fame

An diesem Wochenende werden Foreigner in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen. Mick Jones wird jedoch nicht anwesend sein, weil er seit Jahren mit der Parkinson-Krankheit kämpft. Aber auch Drummer Dennis Elliott bleibt der feierlichen Zeremonie fern. Das hat aber einen kuriosen Grund.

Der Musiker, der von 1976 bis 1993 in der Gruppe spielte, gab auf Facebook eine reichlich wütende und eher undeutliche Erklärung ab, warum Foreigner mit Abwesenheit glänzen werden.

„Schaut nicht so genau hin, wir werden nicht dabei sein“, schrieb der 74-Jährige und bezog sich dabei auf sich und seine Frau Iona, mit der er seit 1974 verheiratet ist. „Wir haben gestern Abend endlich den Zeitplan bekommen, und er ist nicht zu unserer Zufriedenheit. Also bleiben wir zu Hause. Wir haben seit Wochen darum gebeten, und sie haben bis zur letzten Minute gewartet, um ihn zu schicken, obwohl wir schon gepackt hatten und ins Bett gingen. Das ist für uns völlig inakzeptabel. Ich hoffe, Ihr habt eine gute Zeit.“

Wie Billboard in Erfahrung brachte, machte es die britische Gruppe wütend, dass sie vor dem Event nicht mit ihren Ehefrauen über den roten Teppich laufen dürfen.

Auch Foreigner melden sich zu Wort

Foreigner gaben etwas später auch noch ein offizielles Statement ab, in dem sie klarstellten, wie die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame nun aussehen wird. „Die Band wird zusammen mit Demi Lovato, Sammy Hagar und Kelly Clarkson auftreten, um die Einführung der Jungs zu feiern, mit denen vor fast fünfzig Jahren alles begann“, heißt es darin auf Instagram. „Die Originalmitglieder Lou Gramm, Al Greenwood und Rick Wills werden die Auszeichnungen stellvertretend für den Bandleader und -gründer Mick Jones, den Schlagzeuger Dennis Elliot sowie Ian McDonald und Ed Gagliardi, die nicht mehr unter uns weilen, entgegennehmen.“

Kurioserweise wird der Name des grantigen Schlagzeugers in der Erklärung auch noch falsch geschrieben. Es scheint, als stünde die Hall-Of-Fame-Ehre für Foreigner nicht unter einem guten Stern.

Neben Foreigner werden auch Mary J. Blige, Cher, die Dave Matthews Band, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne und A Tribe Called Quest in die Ruhmeshalle des Rock eingeführt.