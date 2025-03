Abschiedskonzert Black Sabbath: König Ozzy wird auf einem Thron sitzen

Ozzy Osbourne hat offiziell bestätigt, dass er beim allerletzten Black-Sabbath-Auftritt auf einem Thron sitzend performen wird. Nöglicherweise sogar auf einem fliegenden Thron.

Das als „Back to the Beginning“ betitelte Abschiedskonzert findet am 5. Juli im Villa Park Stadion in Birmingham (England) statt. Damit kehren Black Sabbath an ihren Ursprungsort zurück. Und bieten ihrem „Prince of Darkness“ einen majestätischen, wenn auch eher sitzenden Auftritt.

Trotz gesundheitlicher Rückschläge: Ozzy steht wieder auf der Bühne

Der 76-jährige Osbourne, der in den letzten Jahren mit gesundheitlichen Problemen wie Parkinson sowie Wirbelsäulen- und Nackenverletzungen zu kämpfen hatte, zeigt sich kämpferisch. Zwar nutzt er inzwischen gelegentlich einen Rollstuhl, doch für diesen besonderen Moment will er alles geben.

„Ich hab Bock auf eine Tour“

Sein langjähriger Gitarrist und Weggefährte Zakk Wylde ließ in einem Interview mit Riff X’s Metal XS durchblicken, dass der Auftritt spektakulär wird. Möglicherweise mit einem fliegenden Thron über dem Stadion.

„Mit Oz und seinem Thron, der durchs Stadion fliegt, Wasser über die Menge spritzt und all das – das wird ein unvergesslicher Moment“, so Wylde. „Wenn Ozzy dann sagt: ‘Ich hab Bock auf eine Tour’, dann starten wir die Maschine eben wieder.“

Wylde weiter: „Ozzy saß einfach nur da, sang ‘Mama, I’m Coming Home’ – und es klang großartig. Wenn alles gut läuft, geht’s vielleicht wirklich noch einmal auf Tour.“

Das Metal-Event des Jahres? Black Sabbath, Metallica, Slayer und Guns N‘ Roses

Obwohl Ozzy kein komplettes Black-Sabbath-Set spielen wird, dürfen sich Fans auf einige Überraschungsmomente freuen. Er selbst sagte in seiner SiriusXM-Show „Ozzy Speaks“:

„Ich plane keinen vollständigen Auftritt mit Black Sabbath. Aber ich werde hier und da dabei sein. Ich mache, was ich kann – da, wo ich mich wohlfühle.“

Neben Black Sabbath und Ozzy Osbourne sind beim Festival auch Metallica, Guns N‘ Roses, Slayer, Anthrax, Pantera, Lamb Of God, Mastodon, Alice In Chains, Halestorm sowie Gojira angekündigt.