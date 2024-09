Frances Bean Cobain ist Mutter geworden: Die ersten Baby-Bilder

Frances Bean Cobain ist zum ersten Mal Mutter geworden – sie und ihr Ehemann Riley Hawk haben am 17.09.2024 einen Sohn bekommen. Das postete die Tochter von Kurt Cobain und Courtney Love nun selbst auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu zeigt sie auch stolz einige Nahaufnahmen vom Nachwuchs. Darauf zu sehen ist auch der stolze Papa, der seinen Sohn im Arm hält.

Frances Bean Cobain und Riley Hawk freuen sich über Nachwuchs

Cobain und Hawk haben sich entschieden, sowohl das Geburtsdatum als auch Geschlecht und Name ihres Kindes mit der Öffentlichkeit zu teilen. So schreibt sie in ihrem Post: „Ronin Walker Cobain Hawk, willkommen auf der Welt, schönster Sohn. Wir lieben dich über alles.“

Diese Promis gratulieren zur Geburt

Auch viele Prominente freuen sich mit den frischgebackenen Eltern und gratulieren in den Kommentaren. So schreibt „Großvater“ Tony Hawk: „Mein Lieblingsenkel“ und Michael Stipe, Patenonkel von Frances Bean Cobain, kommentiert: „Mit aller Liebe und Energie dieser Welt“. Auch Kim Gordon (Sonic Youth), Robin Williams‘ Tochter Zelda sowie Harper Grohl, Tochter von Dave Grohl, gratulieren, ebenso wie Tallulah Willis: „Wir lieben dich, winziger Prinz! Welch ein schönes Geschenk für so besondere Eltern. Du wirst so geliebt“.

Nach einer Zeit, in der sie auch in den sozialen Medien nichts mehr postete, ist ihr Instagram-Kanal nun wohl ihr Zugeständnis an eine Welt, die sich seit ihrer Geburt für ihr Leben interessiert. Die 32-Jährige scheint nach turbulenten Jahren, einer gescheiterten Ehe mit dem Musiker Isaiah Silva und öffentlichen Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter Courtney nun endlich Ruhe und Frieden in ihr Leben gebracht zu haben. Frances Bean Cobain sprach 2022 erstmals öffentlich über ihre Beziehung zur Riley Hawk. Damals postete sie Pärchenfotos mit ihm auf Instagram. Das Paar heiratete am 7. Oktober 2023 im kleinen Kreis – getraut wurden sie von Michael Stipe. Dass Cobain schwanger war, hielt sie zum Schutz ihrer Privatsphäre jedoch bis nach der Geburt geheim.