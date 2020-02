So feierten Courtney Love und Frances Bean Kurt Cobains Geburtstag

Die Hard-Rocker von Guns N' Roses feiern dieses Jahr ihr 35. Jubiläum und kommen 2020 für zwei Konzerte nach Deutschland. Hier zehn wohl nicht so bekannte Fakten rund um die Band zur Einstimmung.

Die Hard-Rock-Band Guns N' Roses formierte sich im März 1985, nachdem sich die Mitglieder aus zwei anderen Bands, nämlich Hollywood Rose und L. A.-Guns zusammengetan hatten. Ihr Name ist eine Zusammensetzung aus den vorherigen Bandnamen. Zur Diskussion standen übrigens so unglaubliche Namen, wie AIDS und Heads of Amazon. Die Gründungsmitglieder der Band sind Rob Gardner, Izzy Stradlin, Axl Rose, Tracii Guns und Ole Beich. Allerdings blieb es nicht lange dabei. Schon nach der ersten Show Ende März wurde Beich gefeuert und durch den Bassisten Duff McKagan ersetzt. Aber auch Guns und Gardner verließen relativ schnell die Band; Bei Guns soll der…