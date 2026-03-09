Kongress verrät Amerikas Gründerväter, indem er Trump die Macht überlässt

Den Gründervätern fehlte „Frankenstein“ um 30 Jahre und das Mar-a-Lago-Gesicht – dieser überstrapazierte, unnatürliche, unverkennbar bearbeitete Look – um ein paar Hundert mehr. Aber die Präsidentschaft, die wir heute haben, hätten sie vielleicht erkannt: eine groteske Machtkonzentration in den Händen von Donald Trump. Die moderne Exekutive ist ein Geschöpf, das durch das monströs geworden ist, was George Washington „prinzipienlose Männer“ nannte. Die Framers hatten einen anderen Namen für sie: Kongress.

Wer die Präsidentschaft für gefährlich hält, sollte nicht auf Artikel II der Verfassung starren, also den Teil, der die Befugnisse des Präsidenten festlegt. Das Amt wächst, weil Artikel I es zulässt. Die Verfassung beginnt mit dem Kongress – Steuern, Ausgaben, Krieg, Handel und die Gesetze, die „notwendig und angemessen“ sind. Das ist verfassungsrechtliche Architektur: Der Ast, der die Regeln schreibt, bestimmt das Ergebnis.

Die Framers fürchteten konzentrierte Exekutivgewalt. Sie hatten schließlich gerade gegen einen König gekämpft. Also bauten sie ein System, in dem der Kongress die Regeln schreibt und der Präsident sie ausführt. James Madisons Entwurf in Federalist No. 51 war mechanisch gedacht: Ehrgeiz soll Ehrgeiz entgegenwirken. Die Gewalten sollten aneinander reiben. Freiheit lebte in dieser Reibung – doch Madison setzte voraus, dass Ehrgeiz den Gesetzgeber ebenso antreibt wie die Exekutive. Das tut er nicht mehr.

Partei statt Institution

In einem polarisierten Kongress läuft Ehrgeiz durch die Partei, nicht durch die Institution. Sichere Wahlkreise und Amtsinhabervorteile bedeuten, dass viele Abgeordnete eine parteiinterne Vorwahl mehr fürchten als eine allgemeine Wahl. Sie werden von ideologischen Hardlinern bedroht, nicht von Wechselwählern. Der Anreiz liegt auf der Hand: den Präsidenten der eigenen Partei schützen, nicht die Vorrechte des eigenen Verfassungsorgans. Die Rivalität, die Madison sich vorgestellt hatte, wurde durch Parteiloyalität ersetzt. Die Kontrolle über den Präsidenten löst sich auf; das Präsidentenamt wächst.

Angefangen hat das nicht mit Trump. Im Verlauf des 20. Jahrhunderts – besonders nach 1945 – begann der Kongress, dem Weißen Haus weitreichende Ermessensspielräume zu übertragen. Gesetze wurden dehnbar formuliert: „im nationalen Interesse“, „nach Ermessen des Präsidenten“ und so weiter. Kriege beschleunigten diese Gewohnheit, und der Aufstieg unbefristeter „nationaler Notstandslagen“ ließ diese vorübergehende Flexibilität dauerhaft erscheinen. Nach dem Vietnamkrieg verabschiedete der Kongress 1973 die War Powers Resolution, um die Kontrolle über militärische Einsätze zurückzugewinnen. Präsidenten beider Parteien haben sie seitdem wie ein höfliches Informationsschreiben behandelt, und der Kongress hat kaum etwas zu ihrer Durchsetzung unternommen.

Nach Vietnam verabschiedete der Kongress außerdem den National Emergencies Act von 1976, um eine unbegrenzte Herrschaft per Notstandserklärung zu verhindern. Doch um einen Notstand zu beenden, braucht es eine gemeinsame Resolution beider Kammern – die der Präsident per Veto blockieren kann. Um ein Veto zu überstimmen, benötigt der Kongress eine Zweidrittelmehrheit, was in der Praxis bedeutet: Ein Präsident braucht nur ein Drittel einer Kammer plus eine einfache Mehrheit der anderen, um den Notstand aufrechtzuerhalten. In einer polarisierten Ära reicht dieser Minderheitenschild oft aus.

Der Kongress als Mitschöpfer

Die Hürde für den Kongress ist real – aber sie ist sein eigenes Werk. Der Kongress hat diese Regeln geschrieben. Er könnte automatische Verfallsdaten einführen, die Auslösevoraussetzungen einengen oder Haushaltsmittel an Bedingungen knüpfen.

Stattdessen tut der Kongress Folgendes: Er lässt jahrzehntealte Kriegsermächtigungen im Gesetzbuch stehen und gibt sich dann überrascht, wenn Präsidenten Angriffe ohne neuen Kongressbeschluss durchführen. Er bewilligt Milliarden für ICE und den Customs and Border Protection, finanziert Spezialeinheiten und erweiterte Durchsetzungsbefugnisse – und zeigt sich dann alarmiert, wenn Bundesbeamte trotz lokalen Widerstands in Städten eingesetzt werden. Er verlängert Notstandserklärungen Jahr für Jahr, hält Gesetze aufrecht, die Zölle aus „nationalen Sicherheits“-Erwägungen erlauben, und billigt Sanktionen ohne neue Kongresszustimmung – um sich dann über die Machtanmaßung der Exekutive zu beklagen. Und er finanziert die Exekutive auf immer höherem Niveau, lässt deren Befugnis zur Mittelumschichtung unangetastet – und wenn Mittel umgeleitet oder extensiv ausgelegt werden, veranstaltet er Anhörungen, die das etwa so wirksam regulieren wie ein Tweet.

Der Kongress besitzt die Haushaltsmacht – das stumpfste Instrument der Verfassung – und nutzt sie dennoch fast nie für gezielte Mittelkürzungen oder Bedingungen, um eine konkrete Exekutivbefugnis zurückzugewinnen. Government Shutdowns werden zum Theater, echte Strukturreformen bleiben undenkbar.

Kontrolle nur gegen den anderen

Parteigeist hat die Kontrollpflicht des Kongresses nicht nur abgestumpft – er hat sie umprogrammiert. Abgeordnete verteidigen die präsidialen Schranken aus Artikel I nur dann, wenn sie dem Präsidenten der anderen Partei schaden. Sitzt die eigene Partei im Oval Office, geben sie dem Präsidenten die Macht ab, um den eigenen Hintern zu retten. Politikwissenschaftler nennen das „congressional drift“: Abgeordnete bevorzugen weitreichende Delegationen, die sie vor schwierigen Abstimmungen bewahren. Der Präsident soll entscheiden; scheitert er, bekommt er die Schuld, gelingt es ihm, reklamieren sie die Nähe zu ihm. Sie behalten nominell die Autorität und lagern die Verantwortung aus – und die Wähler haben diese Arrangements bislang belohnt.

Gerichte greifen nur dann ein, wenn der Kongress seine eigene Macht eindeutig zurückbehalten hat. In „Youngstown Sheet & Tube Co. v. Sawyer“ (1952) stoppte der Supreme Court Präsident Harry Truman daran, während des Koreakriegs Stahlwerke zu beschlagnahmen, weil der Kongress das nicht genehmigt hatte. Die Grenze zählte, weil der Kongress sie gezogen hatte – und zwar klar.

Dasselbe Prinzip tauchte immer wieder auf. In „Biden v. Nebraska“ (2023) lehnte der Supreme Court eine weitreichende Stundung von Studienkrediten ab, weil der Kongress einen Schuldenerlass in diesem Ausmaß nicht eindeutig genehmigt hatte. Und in „Learning Resources v. Trump“ (2026) erklärte er globale Zölle, die auf Grundlage des International Emergency Economic Powers Act verhängt worden waren, für ungültig – mit der Begründung, das Gesetz verleihe keine Zollbefugnis. Justice Neil Gorsuch erinnerte in seiner Begründung daran, dass „die meisten wichtigen Entscheidungen, die Rechte und Pflichten der amerikanischen Bevölkerung betreffen (einschließlich der Pflicht zur Zahlung von Steuern und Zöllen)“, durch den Kongress gehen sollen.

Mehrdeutigkeit als Risiko

Doch der moderne Supreme Court will, dass der Kongress spricht – und zwar klar. Jahrzehntelang gaben Gerichte unter einer Doktrin namens „Chevron“-Deference Behörden – der Environmental Protection Agency, den Centers for Disease Control and Prevention, der Food and Drug Administration, der Securities and Exchange Commission, der Federal Communications Commission, dem Department of Education und ihren Pendants im Verwaltungsapparat – den Vorzug, wenn Gesetze mehrdeutig waren. 2024 hob „Loper Bright Enterprises v. Raimondo“ die „Chevron“-Doktrin auf und stellte fest, dass Gerichte – nicht Behörden – bei der Auslegung mehrdeutigen Bundesrechts ein eigenständiges Urteil fällen müssen. Diese Ära ist vorbei. In „Biden“ und „Learning Resources“ war Mehrdeutigkeit fatal. In Verbindung mit der „major questions“-Doktrin – die unmissverständliche Klarheit verlangt, bevor Behörden weitreichende wirtschaftliche oder politische Macht ausüben dürfen – erweitert Mehrdeutigkeit die Exekutivbefugnis nicht länger. Sie löst Widerstand der Justiz aus.

Der gemeinsame Nenner ist weder Aktivismus noch Zurückhaltung der Justiz. Es ist die gesetzgeberische Formulierungsarbeit. Zieht der Kongress eine Linie, setzt sie die Justiz durch. Formuliert er vage oder weit gefasst, testet der Präsident die Grenzen – und Gerichte engen sie jetzt oft ein. In jedem Fall beruht die Präsidentschaft auf Genehmigungen, die der Kongress schreibt.

Der Präsident ist dabei irrelevant. Ohne Kongressermächtigung blockiert das Gericht die Maßnahme. Alles andere geht durch, weil Abgeordnete die Befugnisse, die sie besitzen, schlicht nicht einsetzen wollen. Das Geschöpf wechselt das Gesicht – gepudertes Perücke, texanischer Akzent, Mar-a-Lago-Glanz – aber das Muster bleibt. Jedes Mal näht der Kongress eine Naht nach, fügt ein Glied an, schaut weg, wenn es vom Tisch stolpert und ins öffentliche Leben tritt.

Schlechte Präsidenten sind temporär

Schlechte Präsidenten sind vorübergehend. Der Kongress ist der rote Faden – und er schürt weiter ein Feuer, das auch ihn nicht verschonen wird.