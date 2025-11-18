40 Jahre „Live Aid“: Freddie Mercury erhält Gedenkmünze

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Freddie Mercury ist der neueste Künstler in der Reihe britischer Musiker, die mit einer Gedenkmünze der Royal Mint gewürdigt werden. Die Sammlermünze zeigt ein Porträt des Musikers sowie seine Signatur. Am Rand der Münze findet sich ein silberbesetztes Muster, das an den Gürtel erinnert, den er beim Live-Aid-Konzert 1985 trug, dessen 40. Jubiläum in diesem Jahr gefeiert wurde. Ergänzt wird das Design durch eine Darstellung seines Vier-Oktaven-Stimmumfangs.

Die erste Münze zu Ehren Mercurys wurde von seiner Schwester Kashmira Bulsara geprägt. „Da Freddie jung gestorben ist, hatte er nie die Chance, für seine musikalischen Talente mit einer königlichen Medaille geehrt zu werden. Deshalb ist diese Münze wunderbar und sehr passend“, sagte Bulsara.

„Die Münze fängt seine Leidenschaft und die Freude, die er Millionen durch seine Musik brachte, perfekt ein. Ich finde das Design sehr beeindruckend. Und sie haben die ikonischste Pose von Freddie eingefangen, die weltweit wiedererkennbar ist.“

Würdigung eines globalen Musik-Idols

Die Royal-Mint-Boutique bietet mehrere Varianten der Prägung an, darunter eine standardmäßige unzirkulierte Münze – auch in Farbe – sowie Gold- und Silberausgaben in Proof-Qualität. Die Preise reichen von 18,50 £ bis 9.350 £ (zirka 21 bis 11.000 Euro). Eine spezielle Gold-Proof-Version wird an den Mercury Phoenix Trust gespendet. Die AIDS-Stiftung, die im Gedenken an Mercury gegründet wurde, wird die Münze zu einem späteren Zeitpunkt versteigern.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Freddie Mercury war nicht nur ein Musiker. Er war eine Naturgewalt, die jede Bühne verwandelte, die er betrat“, sagte Rebecca Morgan, Direktorin für Gedenkmünzen bei der Royal Mint.

„Diese Münze fängt diese elektrische Energie ein und feiert eine wahrhaft globale Ikone, deren Einfluss Generationen inspiriert. Der Detailgrad dieses Designs – von seiner Signatur bis zur musikalischen Notenzeile, die seinen unglaublichen Stimmumfang repräsentiert – macht sie zu einem unserer besonderen Gedenkstücke.“