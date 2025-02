Freund von Liam Payne und zwei Hotelangestellte in Todesfalluntersuchung freigesprochen

Die Anklagen gegen den Freund von Liam Payne , Roger Nores, und zwei Mitarbeiter des Hotels CasaSur Palermo werden im Rahmen der Todesermittlungen gegen den Sänger vollständig fallen gelassen. Das gab eine Jury des argentinischen Berufungsgerichts in einem ausführlichen Urteil bekannt, das Rolling Stone am Mittwochabend vorlag.

„Ich bin froh, dass das endlich vorbei ist“, sagt Nores zu Rolling Stone. „Ich bin froh, dass ich jetzt nach Großbritannien reisen und mich von meinem Freund verabschieden kann.“

Die Richter urteilten, dass Nores keine Rolle dabei spielte, dass Payne „Alkohol beschaffte und konsumierte“. Und auch nichts hätte tun können, um Paynes Tod in den Stunden davor zu verhindern.

„Liebevolle Fürsorge ihrer Familie“

„Es ist möglich, dass [Payne] nicht die Drogen und den Alkohol in den Mengen beschafft hätte, die für den Rauschzustand, den er zum Zeitpunkt seines Todes aufwies, erforderlich waren, wenn er die ganze Zeit in seiner Gesellschaft geblieben wäre“, heißt es in dem Urteil. „Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass [Payne] selbst bei diesen extremen Vorsichtsmaßnahmen … die Substanzen trotzdem beschafft hätte. Wie es bei Süchtigen üblich ist, selbst wenn sie unter der liebevollen Fürsorge ihrer Familie stehen.“

Die Jury erklärte, dass Nores‘ „Situation“ nicht anders sei als die Verantwortung seiner Familie, Payne bei seinen Suchtproblemen zu helfen. Und bezog sich dabei auf eine E-Mail von Nores an seinen Vater vom 23. August 2024, in der er seine Sorge um Payne zum Ausdruck brachte. „Obwohl sie Nores beschuldigten, nicht mit der Familie des Opfers zu kommunizieren und Alarm zu schlagen, schwiegen sie über die E-Mail, in der der Angeklagte seine Bedenken geäußert und gewarnt hatte, dass er sich nicht um Paynes Gesundheit kümmern könne“, heißt es in dem Urteil.

Was die Hotelangestellten Gilda Martin und Esteban Grassi betrifft, so schrieben die Richter, dass es nicht genügend Beweise dafür gebe, dass sie sich in ihren Handlungen, die zu seinem Tod führten, „gedankenlos, leichtsinnig oder nur fahrlässig“ verhalten hätten. Die Anwälte von Nores hatten auf die Entscheidung der Hotelangestellten hingewiesen, Payne – der laut Urteil von einigen Zeugen als ohnmächtig bezeichnet wurde – in den Minuten vor seinem Tod auf sein Zimmer zu tragen.

Das Urteil spricht Nores, Grassi und Martin im Wesentlichen frei und stellt fest, dass die „Aufbereitung dieses Falls ihren guten Namen und ihre Ehre nicht beeinträchtigt“.

Ezequiel Pereyra und Braian Paiz – die beiden Männer, die beschuldigt werden, Payne Drogen verkauft zu haben – bleiben bis zu ihrem Prozess hinter Gittern. Das Urteil vom Mittwoch beinhaltete die Aussagen von Pereyras Kollegen und eines Cabify-Fahrers, der Pereyra zu Paynes Hotel brachte.

„Als er das Hotel verlassen wollte, zeigte der Angeklagte ihnen einen 100-Dollar-Schein und sagte: „Ich muss eine Besorgung für einen Gast machen. Uch muss Drogen bringen“, heißt es in einer Zusammenfassung einer Aussage eines Mitarbeiters von Pereyra im CasaSur Palermo.

Paiz habe die Drogen in Textnachrichten als „Geschenk“ angeboten

Paiz gab zuvor zu, Payne Drogen gegeben zu haben, versicherte jedoch, dass dies kostenlos war. Die Richter behaupten, es gebe genügend Beweise dafür, dass Payne für die Substanzen bezahlt habe, nachdem der Sänger gefilmt worden war, wie er Stunden vor Paiz‘ Ankunft an der Rezeption um Geld bat. Sein Anwalt Fernando Madeo Facente argumentierte zuvor, Paiz habe die Drogen in Textnachrichten als „Geschenk“ angeboten. Laut dem Urteil schrieb Paiz jedoch später: „Wenn du das Geld in Pesos hast, können wir Kokain kaufen. Ich bin um 11:30 Uhr weg.“ (Gegenüber Rolling Stone bezeichnete Facente die Anschuldigungen gegen ihn zuvor als ‚Hexenjagd‘.

Das Urteil bestätigte die Erklärung, dass Payne starb, nachdem er vom Balkon seines Hotelzimmers bewusstlos geworden war. „Es ist jedoch nicht bekannt, ob dies auf ein ungeschicktes Manöver von [Payne] in der Nähe des Geländers oder in der Umgebung zurückzuführen ist. Oder ob es passiert ist, weil sie das Bewusstsein verloren haben und als totes Gewicht ins Leere gefallen sind“, heißt es in dem Urteil. „Nur aufgrund von medizinischen Berichten wurden einige Annahmen über ihren Geisteszustand zum Zeitpunkt des Sturzes getroffen. Basierend auf dem Fehlen von Abwehr- oder Schutzspuren zum Zeitpunkt des Aufpralls.“

Schweigen über seinen Tod gebrochen

Das umfangreiche Dokument enthält ein Interview mit einem Nachtarbeiter des Hotels. Den Payne angeblich „nach Drogen fragte, manchmal aggressiv“, sowie Zusammenfassungen von Interviews mit zahlreichen anderen Hotelangestellten, Geoff Payne (dem ehemaligen Manager des Sängers) und den beiden Sexarbeiterinnen, die Payne am Tag seines Todes angeheuert hatte.