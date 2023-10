„Friends“-Star Matthew Perry: Fragen zur Todesursache

US-Schauspieler Matthew Perry ist tot. Laut Medienberichten ist der „Friends“-Star im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er-Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie „Friends“ berühmt geworden war, sei leblos in einem Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden. So zitiert die „Los Angeles Times“ am Samstag (28. Oktober 2023) aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

Wie „LA Times“ und TMZ berichten, gibt es keine Anzeichen für ein Verbrechen.

Matthew Perry wurde durch die Sitcom „Friends“, von 1994 bis 2004 gedreht, weltberühmt. Perry spielte darin einen der sechs Hauptfiguren, den Witzemacher Chandler Bing. Weitere Stars waren Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc und David Schwimmer. Für ein Revival vor wenigen Jahren kassierten alle sechs „Friends“ eine Millionengage.

Während „Friends“ sein größter Erfolg war, hat Perry doch in unzähligen Serien mitgemacht, wie „Boys Will Be Boys“, „Growing Pains“, „Silver Spoons“, „Charles in Charge“, „Sydney“, „Beverly Hills, 90210“, „Home Free“, „Ally McBeal“, „The West Wing“, „Scrubs“, „Studio 60 on the Sunset Strip“, „Go On“, „The Odd Couple“ und vielen mehr.

Er hatte auch in einigen denkwürdigen Filmen mitgewirkt (meist Komödien): „Fools Rush In“, „The Whole Nine Yards“, „Three to Tango“, „The Kid“, „17 Again“, „Getting In“ und viele andere. Nur in letzter Zeit wurde es still um ihn.

Berichte zur Todesursache:

„Tmz“ vermeldete am Sonntagmorgen immer mehr Details über die Umstände von Matthew Perrys Tod: „Quellen“ sollen berichtet haben, dass er sein Tod nach einer körperlichen Anstrengung in seinem eigenen Haus erfolgt sei.

Er sei „irgendwann am Morgen nach einer zweistündigen Runde Pickleball nach Hause gekommen“ und habe „kurz darauf seinen Assistenten zu einer Besorgung geschickt“. Als der Assistent etwa zwei Stunden später zurückkehrte, so die Promi-Seite, habe er Matthew entdeckt, der nicht mehr reagierte – und den Notruf gewählt. Der Herzstillstand, so „Tmz“, sei Berichten des Rettungsteams zufolge nicht durch Drogeneinfluss erfolgt.