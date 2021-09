Fünfte Staffel „Masked Singer“: Hier kommt der Hammer-Hai

Foto: Getty Images, Joshua Sammer. All rights reserved.

Die Verkleidungs-Song-Performance „The Masked Singer“ kehrt zurück. Für die fünfte Staffel, die am 16. Oktober startet, hat TV-Sender Pro7 soeben die erste Kreation vorgestellt: Eine Art Hammerhai in pink und neongelb mit einem zähnefletschenden Kopfteil, bei dem es schwerfallen könnte, das Gleichgewicht zu halten. Eine echte Herausforderung an die oder den Promi, als Meeresungeheuer mit Taucherbrille zu singen.

Auch die Rate-Mannschaft konkretisiert sich. Im festen Team um Ruth Moschner stellt auch Ex-Reamonn-Sänger Rea Garvey seine Entschlüsselungs-Expertise zur Verfügung. „Ich kann Ruth natürlich nicht alleine lassen“, erklärte Garvey in einer Pro7-Mitteilung. „Sie braucht einfach jemanden, der sie ab und zu wieder auf den Boden holt, wenn sie ihre wilden Rate-Fantasie-Saltos schlägt.“

Zu Moschner und Garvey stößt in jeder neuen Folge ein Gast-Juror, wobei Demaskierungs-ExpertInnen Bülent Ceylan und Sonja Zietlow diesmal pausieren werden. Chef-Moderator bleibt Matthias Opdenhövel. Never change a winning Maskenball.