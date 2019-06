Fusion Festival: Fan tot in Zelt gefunden

Tragischer Zwischenfall beim Fusion Festival auf dem Flugplatz Müritz Airpark! Am Sonntag (30. Juni) fanden alarmierte Rettungskräfte in einem Zelt einen leblosen Mann.

Wiederbelebungsmaßnahmen waren nicht möglich, der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 28-jährigen Mainzers feststellen, wie der „Nordkurier“ meldet. Die Kriminalpolizei ermittelt inzwischen die Hintergründe, die Todesursache sei laut Polizei aber noch unklar. Ein Tötungsdelikt werde derzeit aber ausgeschlossen.

Todesfall auf Fusion Festival: Todesursache unklar

In Lärz herrschten am Wochenende wie in vielen anderen Teilen Deutschlands hochsommerliche Temperaturen von mehr als 30 Grad. Ob diese Extrembedingungen eine Rolle in diesem Fall spielten, ist nicht klar.

Am Sonntagnachmittag riefen die Veranstalter des Fusion Festivals zu einer Gedenkminute für den verstorbenen Fan auf.