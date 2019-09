FUTURE: Virtuelle Popstars live als Hologram

Musikerin Ilgen-Nur geht offen mit ihrer eigenen Queerness um. In ihrem neusten Musikvideo besingt sie die LGBTQ-Bar „Silver Future“ in Neukölln.

„Guy In A Bar Where I Wanted To Pee“, singt Ilgen-Nur und sieht dabei aus, als würde sie in einer pastellrosa Neuadaption von „Stolz und Vorurteil“ mitspielen. In dem Song „Silver Future“ geht es um eine LGBTQ-Bar in Berlin-Neukölln. Acht weitere, als weiblich gelesene Personen gesellen sich zu ihr aufs Bett, sie tun nicht viel und doch ist das Statement klar: Sie verstecken sich nicht dafür, wer sie sind. Nicht allein mit der queeren Identität Ilgen-Nur hat kürzlich ihr Debütalbum „Power Nap“ veröffentlicht und erklärte im Interview mit dem Rolling Stone: „Immer mehr queere Jugendliche kommen zu meinen Konzerten, und…