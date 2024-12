„Game Of Thrones“: Das Internet flippt aus über die Ereignisse im Staffelfinale

>>> die große Review der letzten Folge: Kriegt „Game Of Thrones“ nochmal die Kurve? Hier lesen!

„Der Drache und der Wolf“, die siebte Folge der siebten Staffel von „Game Of Thrones“, sorgt endlich für klare Verhältnisse. Vielleicht mehr als den Fans lieb sein dürfte. Die Zuschauer erfahren Entscheidendes über die Familienbiographie von Jon Snow (was die Thron-Frage durchaus in eine völlig neue Richtung bringen könnte). Und der Krieger wird danach erneut „sterben“.

Viele Antworten in der letzten Folge von Season 7

In King’s Landing gibt es das größte Zusammentreffen von Hauptfiguren, seit die Serie Schritt für Schritt zur beliebtesten auf dem ganzen Planeten aufgestiegen ist. Und Cersei zeigt, dass in ihr nach wie vor ein menschenverachtendes, rücksichtsloses, machtbesessenes Biest steckt, das sich selbst von der Möglichkeit des eigenen Untergangs nicht von den eigenen Plänen abbringen lässt.

Sieht man mal davon ab, dass Tausende von Twitter-User wie geknechtete Sklaven kurz vor dem Tod um Erbarmen betteln, nicht gespoilert zu werden (ein wenig verraten müssen wir auch hier, um wenigstens die Grundrisse der neuen und erst einmal letzten Folge von „Game Of Thrones“ in diesem Jahr zu umreissen – weiter unten wird es sogar noch deutlicher, also: Achtung!), hyperventiliert das Netz über die spektakuläre und sicher beste Folge der neuen Season.

Das ist verständlich, denn der Graben zwischen den Erkenntnissen aus „Der Drache und der Wolf“ und der nächsten Episode wird wohl mehr als ein Jahr betragen. So haben es die Produzenten von HBO bereits angekündigt. Es gibt allerhand Antworten auf die vielen Fragen, die sich in den letzten Staffeln herausgeschält hatten. Es waren irgendwann zu viele geworden für die Drehbuchschreiber der Fantasy-Reihe. Was also George R.R. Martin mit viel Akribie noch in möglicherweise zwei Büchern zusammenschustern mag, müssen die verantwortlichen Showrunner David Benioff und D.B. Weiss mit ihren eigenen Methoden aufschlüsseln.

Auch das wird in den unzähligen Foren diskutiert, bewertet – und zum Teil verdammt. Aber trotzdem glüht bei Twitter und Co. die Reflexion über das, was man von der siebten Staffel halten soll.

