„Game of Thrones“: Warum Conleth Hill die Rolle des Varys zuerst ablehnte

Conleth Hill, bekannt als Lord Varys in „Game of Thrones“, hat in einem Interview über seine anfängliche Skepsis gesprochen, Teil der epischen Fantasy-Welt zu werden.

„Ich war lange Zeit dagegen – ich steh einfach nicht auf Zauberer“, so Hill über seine Reaktion auf das erste Angebot.

Der Schauspieler, der in der HBO-Serie den Meister der Intrigen verkörperte, hatte laut eigener Aussage Bedenken gegenüber dem Genre. Doch ein bewegender Moment im Drehbuch änderte alles.

Eine emotionale Szene überzeugte ihn

Ausschlaggebend für seine Zusage war eine Szene zwischen Varys und Tyrion Lannister (gespielt von Peter Dinklage), in der Varys von seiner traumatischen Kindheit erzählt. Diese Tiefgründigkeit überzeugte Hill schließlich davon, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Fantasy-Serie handelte.

„Es war kein typisches Casting. Man wollte Leute, die mit der Sprache umgehen konnten – Schauspieler mit Shakespeare-Erfahrung“, verriet Hill weiter.

Varys: Der Strippenzieher von Westeros

In der Serie war Varys eine der mysteriösesten Figuren. Durch ein Netzwerk aus Spionen übte er massiven Einfluss aus. Er diente mehreren Königen, darunter Robert und Joffrey Baratheon, verbündete sich mit Tyrion Lannister und fiel letztlich Daenerys Targaryen zum Opfer.

Spin-offs, Filme & Spiele: Die „Game of Thrones“-Welt wächst weiter

Die Originalserie (2011–2019) basiert auf George R. R. Martins Romanreihe „Das Lied von Eis und Feuer“ und zählt zu den erfolgreichsten HBO-Produktionen aller Zeiten. Das Prequel „House of the Dragon“ lief bereits in die zweite Staffel – mit überwiegend positiven Kritiken.

Für 2025 ist mit „A Knight Of The Seven Kingdoms“ ein weiteres Spin-off angekündigt, das laut Martin weniger actionreich, dafür aber erzählerisch stark sein soll.

Auch die Gaming-Welt wird ausgebaut: „Mit Game of Thrones: Kingsroad“ erscheint noch dieses Jahr ein Videospiel mit Jon Snow, gespielt von Kit Harington. Zudem ist ein Kinofilm im frühen Entwicklungsstadium, und es gibt Hinweise darauf, dass Maisie Williams als Arya Stark zurückkehren könnte.