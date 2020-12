Elf Worte und eine Flugechse reichen aus um die „Game of Thrones“-Fangemeinde in Aufregung zu versetzen: „Dragons are coming. House of the Dragon begins production in 2021“. Nächstes Jahr werden also die Dreharbeiten zur „Game of Thrones“-Nachfolgeserie beginnen.

Es wird die erste neue Serie aus dem „Lied von Eis und Feuer“-Epos George R.R. Martins seit 2019 sein, ohne sich jedoch auf eine konkrete Literaturvorlage zu beziehen; gleichsam ist Martin in die Produktion involviert.

Es soll um den die Aufstieg und Fall des Hauses Targaryens gehen, 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones.“ Mit Paddy Considine („Peaky Blinders“) wurde der Darsteller einer noch unbekannten Figur bereits bekannt gegeben.

Zuletzt sorgte das Buch „Feuer kann einen Drachen nicht töten“ von James Hibberd für Furore. Der Autor begleitete die „Game of Thrones“-Dreharbeiten über Jahre. Die Oral History erzählt von pikanten Szenen, in deren Mittelpunkt Vergewaltigungen stehen, die selbst George R.R. Martin zu viel wurden.

Der Zeitpunkt der „House of the Dragon“-Bekanntgabe fällt am heutigen Donnerstag (zufällig?) zusammen mit der Meldung der Amazon Studios, das der Cast der „Herr der Ringe“-Serie beträchtlich erweitert wurde. Beide Formate werden ab 2021/2022 um dieselbe Fantasy-Zielgruppe konkurrieren.

