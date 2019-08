“Game Of Thrones“-Skript klärt Drogon-Szene der allerletzten Folge auf

Auch wenn die finale Staffel von „Game of Thrones“ nicht all zu viele Fans fand - bei den Emmys-Nominierungen gab es einen neuen Rekord.

Das Beste, was das Fernsehen und Streamingdienste so zu bieten haben, soll bei den Emmy-Awards ausgezeichnet werden. Am 22. September 2019 wird die Veranstaltung im „Microsoft Theatre“ in Los Angeles stattfinden. Nun wurden die Nominierungen für die begehrten Preise aller Unterkategorien bekannt gegeben. Obwohl die finale Staffel der Hype-Serie, die dieses Jahr herauskam, sowohl von Kritikern als auch von Fans verrissen und als schlechteste Staffel bisher gebrandmarkt worden war, konnte sich besonders der „Game of Thrones“-Cast über zahlreiche Nominierungen freuen. Rekordverdächtige 32 Mal ist die HBO-Serie für einen „Emmy-Award“ nominiert. Schauspieler Kit Harrington (Jon Snow) und Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)…