ZZ Top live 2026: Tickets, Termine, Vorverkauf

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Im Juli 2026 stehen ZZ Top erneut auf deutschen Bühnen – viermal unter freiem Himmel. Den Auftakt macht Hamburg am 2. Juli im Stadtpark, gefolgt von Friedberg in Hessen am 3. Juli, wo die Band bei den Friedberg Open Air auf der Seewiese spielt. Tags darauf geht es weiter nach Northeim auf die Waldbühne, bevor die Tour am 13. Juli mit einem Open-Air-Konzert am Regensburger Jahnstadion ihren Abschluss in Deutschland findet.

Der exklusive Vorverkauf beginnt am 25. November 2025 über www.reservix.de.

Nach zwei Jahren Pause melden sich ZZ Top damit als Headliner zurück. Die Band um Billy Gibbons, Frank Beard und Bassist Elwood Francis – der seit 2021 die Position des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat – geht erneut auf Europatournee. Innerhalb von fünf Wochen stehen insgesamt 23 Shows in 13 Ländern an.

Tourinfos

ZZ Top – The Big One!

02.07.2026 Hamburg | Stadtpark

03.07.2026 Friedberg (Hessen) | Friedberg Open Air

04.07.2026 Northeim | Waldbühne

13.07.2026 Regensburg | Open Air am Jahnstadion

Exklusiver Vorverkauf: 25.11.2025 ab 11 Uhr bei Reservix.de

Allgemeiner Vorverkauf: 26.11.2025 ab 11 Uhr

ZZ Top: So macht sich Frank Beard ready für fulminantes Comeback

„Wir sind froh, dass Frank wieder bei Elwood [Francis, Bassist] und mir, BFG, ist“, sagte Sänger und Gitarrist Billy Gibbons in einer Erklärung vom Juni 2025. Denn Frank Beard war gesundheitlich angeschlagen.

„Wir haben ihn vermisst und freuen uns darauf, wieder richtig loszulegen und mit ihm zu rocken, wie wir es seit einigen hundert Jahren tun. Seine vollständige Genesung ist ein Grund zum Feiern, und genau das haben wir vor, und zwar so lange es geht. Willkommen zurück, Partner!„

Beard fügte hinzu: „Es ist schön, wieder da zu sein. Wir sehen uns dort.“

Die Elevation Tour von ZZ Top ist bis in den Sommer hinein ausgebucht und reicht bis in den Oktober hinein, mit Stationen bei der Sturgis Motorcycle Rally am 1. August und dem Sea.Hear.Now Festival in Asbury Park, New Jersey, am 13. September.

Rückkehr eines ZZ-Top-Urgesteins mit symbolischer Bedeutung

Er ist zwar nicht der Gründungsmitglied der Band – dieser Titel gebührt Dan Mitchell, der in Gibbons‘ vorheriger Band Moving Sidewalks spielte und auf ZZ Top’s erster Single „Salt Lick“ Schlagzeug spielte – ist Beard seit über 55 Jahren Schlagzeuger von ZZ Top, von ZZ Top’s First Album im Jahr 1971 bis zu La Futura aus dem Jahr 2012, und hat Hits wie „Legs“, „Sharp Dressed Man“, „Gimme All Your Lovin’“ und „Tush“ mitgeschrieben.