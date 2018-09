Gary Numan sagt Show ab, nachdem sein Tourbus einen Mann totgefahren hat

Am Montagabend, den 24. September, sollte Gary Numan in Cleveland im House of Blues auftreten. Doch wegen eines tragischen Unfalls sagte der Brite die Show ab.

Daraufhin cancelte Numan das Konzert, das wenige Stunden später stattfinden sollte. Auf Twitter veröffentlichte der Musiker ein Statement.

Gary Numan auf Twitter:

We are all utterly devastated by the fatal accident involving our tour bus in Cleveland earlier today. Full statement below: pic.twitter.com/dpzPOgJyCp — Gary Numan (@numanofficial) September 24, 2018

„Wir sind alle komplett am Boden zerstört wegen des schrecklichen Unfalls, in den unser Tourbus heute in Cleveland verwickelt war. Wir alle sind so traurig, dass es unmöglich war, überhaupt darüber nachzudenken, den Auftritt heute Abend zu spielen, und weil wir respektvoll sein wollen, wäre ein Auftritt auch komplett falsch gewesen. Ich bin sicher, ihr könnt verstehen, warum wir die Show abgesagt haben und ich entschuldige mich beim House of Blues und bei den Fans für die Umstände und die Enttäuschung, die diese Entscheidung möglicherweise ausgelöst hat. Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit. Im Moment können wir nur an die Leute denken, die von dieser furchtbaren Tragödie betroffen sind und denen senden wir all unsere Liebe.“

Die Identität des 91-jährigen Unfallopfers wurde bisher nicht bekannt gegeben. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen.