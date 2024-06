Alles Gute zum Geburtstag, Hugh Laurie!

6. Dr. House - Dr. Gregory House (Hugh Laurie) So einen Arzt gab es bisher nicht: ein hinkender, vicodinsüchtiger Soziopath, der seine Patienten nicht mag und die Kollegen noch schlechter behandelt. Dass er trotzdem noch praktizieren darf, liegt nur daran, dass Dr. Gregory House genial ist. Er diagnostiziert nicht bloß, er spürt nach Sherlock-Holmes-Manier jedes noch so unwahrscheinliche Leiden auf - das ist sein Leben, das kann er, während er privat von einer Katastrophe in die nächste humpelt. Es war ein Glücksfall, dass Produzent David Shore 2004 für die Rolle dieses gebrochenen Egozentrikers den Briten Hugh Laurie auswählte, obwohl er eigentlich einen Amerikaner suchte. Foto: Bulls / Scope Features. All rights reserved.