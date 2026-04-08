Amerika ist krank vor Geld in der Politik – aber noch nicht tot

Amerika wird dieses Jahr 250 Jahre alt – und unser politischer Körper war noch nie so krank. Wir leiden an einer scheinbar unheilbaren Krankheit namens „Citizens United“.

Ihre Symptome sind überall: Lähmung im Kongress, schwindendes Vertrauen der Öffentlichkeit und eine Wirtschaft, die sich durch und durch manipuliert anfühlt.

Vielleicht ist es tödlich – aber wir sind noch nicht tot.

Ein Feldversuch in New York

Mein Kongresswahlkampf ist eine klinische Studie in New York City: ein Test, ob Basismedizin eine infizierte politische Maschinerie immunisieren kann.

Aber wie haben wir uns überhaupt angesteckt?

Das Urteil des Supreme Court von 2010 in „Citizens United v. FEC“ ließ einen Erreger in den Blutkreislauf der amerikanischen Demokratie: unbegrenzte, nicht offengelegte Ausgaben von Konzernen und Milliardären.

Das Gericht interpretierte den First Amendment neu und stellte fest, dass Geld gleichbedeutend mit Meinungsfreiheit sei, Unternehmen als Personen gälten und das Recht auf freie Meinungsäußerung das Recht auf freies Ausgeben einschließe. Das setzte ein neues Gleichgewicht und versah Wahlen mit einem Preisschild.

Um die Krankheit zu heilen, müssen wir zunächst verstehen, wie sie sich ausbreitet.

Wie das Geld fließt

Geld fließt durch unsere Politik wie Blut, durch Venen und Arterien gepumpt und von zwei verschiedenen Arten von „Zellen“ transportiert: Wahlkampfspenden und unabhängige Ausgaben. Spenden sind direkte Zuwendungen an einen Wahlkampf. Unabhängige Ausgaben sind Mittel, die von externen Gruppen eingesetzt werden, um für oder gegen einen Kandidaten oder ein Thema zu werben. Bis 2010 unterlagen beide strengen Beschränkungen.

Das Gericht zog eine klare Trennlinie zwischen beiden und entschied, dass nur Direktspenden verfassungsrechtlich begrenzt werden dürfen. Nach bisheriger Rechtsprechung dürfen Rechte aus dem First Amendment nur eingeschränkt werden, wenn ein ausreichendes Schadensrisiko besteht – etwa bei Hassrede, Obszönität oder Kinderpornografie. Da Spenden direkt an Kandidaten fließen, können sie beschränkt werden, um dem Risiko von Gegenleistungskorruption vorzubeugen.

Die konservative 5:4-Mehrheit des Gerichts hingegen befand, dass unabhängige Ausgaben nicht begrenzt werden könnten, weil ein vergleichbares Risiko fehle. Die Argumentation: „Unabhängige“ Gruppen seien harmlos – und Korruption sei nur dann ein Risiko, wenn der Kandidat die Mittel direkt erhalte.

Diese rechtliche Mutation schuf, was wir heute Super PACs nennen: Gruppen, die ausschließlich unabhängige Ausgaben tätigen, unbegrenzt Geld einsammeln und ausgeben dürfen und dabei häufig jede Offenlegungspflicht umgehen.

Zwei Regelwerke, ein System

So kamen wir also zu einem Wahlsystem, das von fünf nicht gewählten Richtern geschrieben wurde und zwei verschiedene Regelwerke kennt – eines für Sie und mich, eines für Milliardäre und Konzerne. Sie können einem Kongresskandidaten wie mir maximal 3.500 Dollar spenden – und das muss offengelegt werden. (Nur zu, probieren Sie es aus.) Ein Milliardär dagegen kann Millionen an einen Super PAC überweisen, der einen meiner Gegner unterstützt – und tut es auch.

Das ist eine Farce, denn diese „unabhängigen“ Gruppen sind alles andere als unabhängig. Gesetzlich dürfen Wahlkampfteams und Super PACs nicht koordinieren – aber sie tun es, und alle wissen es. Durch eine Praxis namens „Red-Boxing“ signalisieren Kampagnen Super PACs ihre Wünsche, indem sie Botschaften in einem buchstäblich roten Kasten auf ihren Websites veröffentlichen. Berater wechseln frei zwischen Wahlkampfteams und den zugehörigen Super PACs hin und her. Und inzwischen ist die Behörde, die diese Regeln durchsetzen soll – die Federal Election Commission –, durch Stellenabbau aus der Trump-Ära faktisch handlungsunfähig, weil sie kein Quorum mehr erreicht.

In den vergangenen 16 Jahren hat sich der „Citizens United“-Ausbruch rasend schnell ausgebreitet. Ein Blick auf die Vitalwerte des Patienten genügt.

Milliarden für Einfluss

Seit dem Urteil hat sich der gesamte Wahlkampfaufwand pro Zyklus verdreifacht auf mehr als 16 Milliarden Dollar, und der Anteil der Milliardäre daran ist von null auf 20 Prozent gestiegen. 2024 pumpten Konzerne einen Rekordwert von 1,8 Milliarden Dollar in die Wahlen, fast ebenso viel kam von sogenannten „Dark Money“-Gruppen, die jede Offenlegung vermeiden.

Was kauft all dieses Geld also?

Super PACs haben die regulatorische Vereinnahmung auf Hochtouren gebracht – in vielen Fällen reguliert sich die Industrie heute selbst. Ich bin jung, aber alt genug, um mich daran zu erinnern, dass Elon Musk 2024 288 Millionen Dollar für Trumps Wahl ausgab und dafür DOGE, Regierungsaufträge und sogar einen Tesla auf dem South Lawn des Weißen Hauses erhielt.

Die fossile Brennstoffindustrie hat dieses Modell perfektioniert. Allein 2024 investierte sie 450 Millionen Dollar in die Wiederwahl von Trump und eines republikanischen Kongresses, der anschließend die amerikanische Wind- und Solarenergie ausbremste und die EPA ausblutete.

In diesem Jahr entsteht eine neue Variante: KI-Unternehmen, die Hunderte von Millionen in die Midterms 2026 einschleusen.

Eine Gesellschaft für Milliardäre

Kurz gesagt: Die Ausbreitung von „Citizens United“ geht Hand in Hand mit einer Gesellschaft, die für Milliardäre und Konzerne gemacht ist. Das reichste Prozent der Haushalte besitzt inzwischen ein Drittel des nationalen Reichtums. Die Unternehmenssteuern sind so niedrig wie nie. Die reichsten Amerikaner, die bei Trumps Amtseinführung hinter ihm saßen, zahlen oft null Steuern, während normale Bürger kaum das Nötigste bezahlen können.

Die Krankheit ist systemisch: Geld kauft Zugang, Zugang kauft Einfluss, und Einfluss schreibt die Regeln um. Selbst New York City – die erste Hauptstadt unserer Nation und die Wiege der Bill of Rights – ist nicht immun.

Ich kandidiere in der demokratischen Vorwahl im 12. Kongresswahlkreis von New York. Es ist meine Heimat – wo meine Familie seit fünf Generationen lebt – und einer der teuersten Medienmärkte des Landes. Unsere Ätherwellen sind derzeit gesättigt mit politischer Werbung, während Super-PAC-Keime sich durch die Stadt fressen.

Bürger gegen Citizens United

Mein Wahlkampf testet eine neue Behandlung gegen „Citizens United“: Bürgerinnen und Bürger, vereint.

Von Anfang an war ich klar: Ich nehme kein Geld von (1) Unternehmens-PACs, (2) Super PACs oder (3) KI-Unternehmen. Nicht weil es einfach ist – sondern weil es notwendig ist. Die Popularität der Demokratischen Partei ist auf einem historischen Tiefstand. Wir haben die Kontrolle über alle drei Staatsgewalten verloren und gelten vielen als abgehoben. Vielleicht liegt das daran, dass wir nur auf die leicht erreichbaren Super-PAC-Früchte der Großspender hören, statt auf eine breitere Wählerschaft.

Um wieder zu gewinnen, müssen wir zu unseren Wurzeln zurück – das bedeutet Wahlkämpfe, die mit genau den Menschen sprechen und auf sie hören, die wir vertreten wollen. Das ist es, was ich versuche.

Ich bin nicht käuflich, und meine Heimatstadt steht nicht zum Verkauf. Ich bin stolz darauf, dass die durchschnittliche Spende in unserem Wahlkampf unter 40 Dollar liegt und von mehr als 50.000 Menschen aus allen 50 Bundesstaaten kommt. Wir sind für die Menschen.

Reformen gegen die Korruption

Ich habe meine Mitbewerber eingeladen, dasselbe Versprechen abzugeben.

Die Gesundheit unserer Demokratie wird nicht von denen wiederhergestellt, die davon profitieren, diese Krankheit zu verbreiten. Sie wird von denen wiederhergestellt, die bereit sind, dagegen anzukämpfen. Das werde ich im Kongress tun.

Zu diesem Zweck sind hier einige Reformen, die ich unterstütze, um „Citizens United“ zu kippen: (1) Begrenzung von Spenden an Super PACs auf 5.000 Dollar, (2) Durchsetzung strengerer Anti-Koordinationsregeln zwischen Wahlkampfteams und Super PACs und (3) Verpflichtung zur Echtzeit-Offenlegung von Super-PAC-Spendern und auf bezahlten Materialien. Das ist nur eine erste Dosis – viele weitere Reformen sind nötig, um das breitere Problem der Korruption in Washington anzugehen.

Wenn wir – Bürgerinnen und Bürger, vereint gegen „Citizens United“ – in der härtesten Vorwahl des Landes gewinnen können, gewinnen wir nicht nur. Wir beweisen, dass es ein Heilmittel gibt.

Mit 250 Jahren brauchen die Vereinigten Staaten von Amerika keine Grabrede. Sie brauchen einen Behandlungsplan.

Lehnen Sie die Infektion ab. Helfen Sie zu beweisen, dass unser Land noch heilen kann. Glauben Sie wieder an etwas.