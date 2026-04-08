Jimmy Kimmel feiert Trumps Rückzieher beim Iran: „Das Taco Tuesday aller Taco Tuesdays“

Jimmy Kimmel ließ einen „weiteren verrückten Tag hier in den Vereinigten Staaten von Amerika“ Revue passieren und feierte die Tatsache, dass Donald Trump keine ganze Zivilisation vernichtet hatte – obwohl er genau das am selben Tag versprochen hatte.

„Wir senden aus Los Angeles, wo es gerade kurz nach 17 Uhr ist – Trumps Deadline für den Iran, ‚die verdammte Straße zu öffnen, sonst lebt ihr in der Hölle’“, sagte Kimmel. „Er hatte eine knallharte Frist gesetzt: genau jetzt. Heute Morgen schrieb er: ‚Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben und nie wieder auferstehen.‘ … Das ist derselbe Mann, der gerade noch rumgejammert hat, weil er den Friedensnobelpreis nicht bekommen hat. Und jetzt droht er einer Zivilisation mit dem Tod. Von Mahatma Gandhi zu General Zod – schneller als man gucken kann.“

Er stellte fest, dass die Menschen im Iran den ganzen Tag damit verbracht hätten, sich zu fragen, ob sie diese Nacht überleben würden. „Nun, gute Nachrichten: Sie haben es“, sagte Kimmel. „Es war das Taco Tuesday aller Taco Tuesdays. Unser Präsident hat entschieden, die Chalupa noch mindestens zwei Wochen nicht fallen zu lassen.“

Trumps Muster bei Drohungen

Er fügte hinzu: „So läuft das jedes einzelne Mal, wenn Trump irgendeinen Wahnsinn von sich gibt. Er sagt: ‚Ich bringe morgen um 17 Uhr alle um.‘ Dann drehen wir alle durch, und dann rudert er zurück. Er sagt dann so: ‚Weißt du was? Ich bringe alle in zwei Wochen um.‘ Dann entspannen wir uns, und dann hat er vergessen, dass er das überhaupt jemals gesagt hat. Er hat das Gedächtnis und die Hautfarbe eines Goldfischs.“

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Kimmel bemerkte, dass es bei Trump „immer zwei Wochen“ seien. „Er ist wie ein gewissenhafter Mitarbeiter“, scherzte der Host. „Er kündigt immer mit zwei Wochen Vorankündigung.“

Kimmel erklärte, dass trotz Trumps anhaltender Drohungen „niemand irgendeinen Plan erkennen“ könne.

Kriegsverbrechen und Mar-a-Lago

„Am Nachmittag sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, nur der Präsident wisse, wie die Dinge stehen und was er tun werde“, so Kimmel. „Und ich glaube nicht mal, dass er das selbst weiß. Trump sagte, er werde iranische Kraftwerke so verwüsten, dass sie brennen und explodieren und nie wieder in Betrieb genommen werden können. Genau wie die Toiletten in Mar-a-Lago. Und Angriffe auf zivile Kraftwerke sind ein Kriegsverbrechen gemäß den Genfer Konventionen. Ich schätze, er denkt sich: Er hat ja schon alle anderen Verbrechen begangen – da kann er auch noch die Kriegsverbrechen mitnehmen.“