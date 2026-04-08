AOC, Alex Jones und der Papst verurteilen Trumps wirre Iran-Drohung

Am Dienstagmorgen wandte sich US-Präsident Donald Trump an die sozialen Medien und drohte damit, eine gesamte Zivilisation zu vernichten, sollte der Iran die Straße von Hormus nicht öffnen.

„Eine ganze Zivilisation wird heute Nacht sterben, für immer ausgelöscht“, schrieb der Präsident auf Truth Social. „Ich will nicht, dass das passiert, aber es wird wahrscheinlich so kommen. Doch jetzt, wo wir einen vollständigen und totalen Regimewechsel haben, bei dem andere, klügere und weniger radikalisierte Köpfe das Sagen haben, kann vielleicht etwas revolutionär Wunderbares geschehen – WER WEISS? Wir werden es heute Nacht herausfinden.“

Noch am Dienstag ruderte Trump zurück und zog seine Drohungen zurück, iranische Brücken, Kraftwerke und andere zivile Ziele zu zerstören – Handlungen, die nach internationalem Recht als Kriegsverbrechen eingestuft werden könnten –, sofern der Iran einem zweiwöchigen Waffenstillstand und der Wiedereröffnung der Straße von Hormus zustimme. Der Präsident erklärte, der Iran habe einen „umsetzbaren“ Zehn-Punkte-Vorschlag unterbreitet, und diese Frist solle es ermöglichen, das Abkommen „abzuschließen und in Kraft zu setzen“.

Forderungen nach dem 25. Zusatzartikel

Obwohl der vorübergehende Waffenstillstand Trumps Drohungen unmittelbarer ziviler Vernichtung im großen Maßstab vorerst entschärft hat, fordern Kongressdemokraten und rechte Kommentatoren Trumps Absetzung – per Amtsenthebungsverfahren oder durch Entzug seiner Befugnisse über den 25. Zusatzartikel zur US-Verfassung.

Mehrere prominente Demokraten sprechen sich für Trumps Entmachtung aus, darunter Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) und der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, ein möglicher Präsidentschaftskandidat für 2028. „Das ist eine Drohung mit Völkermord und rechtfertigt eine Amtsenthebung“, schrieb Ocasio-Cortez auf X. „Die geistigen Fähigkeiten des Präsidenten verfallen, ihm kann nicht mehr vertraut werden. An alle Personen in der Befehlskette des Präsidenten: Sie haben die Pflicht, illegale Befehle zu verweigern. Das schließt die Ausführung dieser Drohung ein.“

Die demokratische Fraktionsführung im Repräsentantenhaus veröffentlichte eine gemeinsame Erklärung, in der Trump als „völlig durchgeknallt“ bezeichnet wurde, und forderte Parlamentspräsident Mike Johnson auf, das Repräsentantenhaus zu einer Sondersitzung einzuberufen und „über ein Ende dieses leichtfertigen Krieges nach eigenem Gutdünken im Nahen Osten abzustimmen, bevor Donald Trump unser Land in den Dritten Weltkrieg reißt“.

Kritik von rechts

Die ehemalige US-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, einst enge Trump-Verbündete und inzwischen eine seiner lautstärksten Kritikerinnen, schrieb nach Trumps Drohungen, die Bevölkerung des Iran zu vernichten: „25. ZUSATZARTIKEL!!!“ – und fügte hinzu: „Keine einzige Bombe ist auf Amerika gefallen. Wir können keine gesamte Zivilisation auslöschen. Das ist böse und wahnsinnig.“

Der rechtsextreme Verschwörungstheoretiker und Radiomoderator Alex Jones fragte in seiner Sendung unverblümt: „Wie zum Teufel wenden wir den 25. Zusatzartikel auf ihn an?“ Jones, der den Präsidenten während seiner ersten Amtszeit lange unterstützt hatte, veröffentlichte außerdem ein Video als Reaktion auf Trumps Drohungen und erklärte: „Das ist die Definition von Völkermord.“

Auch die konservative Kommentatorin Candace Owens schloss sich der wachsenden Koalition aus Demokraten und rechten Stimmen an, die Trumps Absetzung fordern. „Der 25. Zusatzartikel muss angewendet werden. Er ist ein völkermordender Wahnsinniger“, schrieb Owens auf X. „Wir sind jenseits jedes Wahnsinns.“

Reaktion aus dem Vatikan

Obwohl der frühere Trump-Verbündete Tucker Carlson nicht explizit Trumps Sturz forderte, wandte er sich in einem auf X veröffentlichten Video direkt an Mitarbeiter des Weißen Hauses und des US-Militärs: „Jetzt ist es an der Zeit, Nein zu sagen, absolut nicht – und das dem Präsidenten direkt ins Gesicht zu sagen“, und jeglichen Einsatz einer „Massenvernichtungswaffe“ abzulehnen.

Im Anschluss an Trumps Drohungen vom Dienstag bezeichnete Papst Leo XIV. das Vorgehen des Präsidenten als „wirklich inakzeptabel“. Gegenüber Reportern in Castel Gandolfo sagte Leo auf Italienisch, wie PBS berichtete: „Es gibt hier zweifellos Fragen des Völkerrechts, aber noch viel mehr eine moralische Frage zum Wohl der gesamten Bevölkerung.“ Der Papst, der Trumps Krieg gegen den Iran offen kritisiert hat, fügte hinzu: „Ich möchte alle einladen, wirklich in ihren Herzen an die vielen unschuldigen Menschen zu denken – so viele Kinder, so viele alte Menschen, vollkommen unschuldig –, die ebenfalls zu Opfern dieser Eskalation eines Krieges werden würden, der von den allerersten Tagen an begonnen hat.“