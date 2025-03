Goldene Himbeeren: Coppola erhält Preis und bedankt sich für die „Ehre“

Madame Web, Megalopolis und Joker: Folie a Deux waren die großen „Gewinner“ bei den Golden Raspberry Awards 2025, den „Goldenen Himbeeren“. Hollywoods alljährlicher Verleihung der Preise für die schlechtesten Filme des Jahres.

Einen Tag vor der Verleihung der Academy Awards verliehen die 45. jährlichen Razzies den Preis für den schlechtesten Film an Madame Web. Der erhielt drei Razzies ( und verdientermaßen ). Und der von der Kritik verrissene Spider-Man-Ableger „gewann“ auch den Preis für die schlechteste Schauspielerin für Dakota Johnson und das schlechteste Drehbuch.

„ Megalopolis“ erhielt zwei Razzies. Einen für den schlechtesten Nebendarsteller (Jon Voight, den er auch für seine Rollen in den Filmen „Reagan“, „Shadow Land“ und „Strangers“ im Jahr 2024 erhielt). Sowie für den schlechtesten Regisseur für Francis Ford Coppola. Der nahem seine 4,97-Dollar-Razzie-Trophäe für sein polarisierendes, Jahrzehnte in der Mache befindliches Epos in einer auf Instagram veröffentlichten Erklärung dankend an.

Francis Ford Coppola auf Instagram:

„In dieser heutigen Welt, in der die KUNST so bewertet wird, als wäre sie professionelles Wrestling, habe ich mich entschieden, NICHT den feigen Regeln einer Branche zu folgen. Die hat so viel Angst vor Risiken, dass sie trotz des enormen Pools an jungen Talenten, die ihr zur Verfügung stehen, möglicherweise keine Filme produziert, die in 50 Jahren noch relevant und lebendig sind“, schrieb Coppola.

„Was für eine Ehre, an der Seite eines großartigen und mutigen Filmemachers wie Jacques Tati zu stehen. Der sich völlig verarmt hat, um einen der beliebtesten Flops der Filmgeschichte zu drehen. PLAYTIME! Mein aufrichtiger Dank gilt all meinen brillanten Kollegen. Die hatten sich mir angeschlossen, um unser Kunstwerk MEGALOPOLIS zu schaffen. Und uns daran erinnern, dass es an der Kinokasse nur um Geld geht. Und dass Dummheit, Politik und Krieg in unserer Zukunft keinen Platz haben.“

Pamela Anderson rehabilitiert

Joker: Folie a Deux („Gewinner“ in den Kategorien Schlechtestes Prequel, Sequel, Remake oder Rip-Off und Schlechteste Leinwand-Kombination) erhielt zwei Razzies. Ebenso Jerry Seinfeld für seinen Pop-Tarts-Film Unfrosted . Wobei der Komiker selbst als schlechtester Schauspieler und Amy Schumer als schlechteste Nebendarstellerin ausgezeichnet wurden.

Der Razzie Redeemer, die einzige Auszeichnung der Veranstaltung, ging an Pamela Anderson. Vor Jahrzehnten hatte sie in Razzie-Filmen wie Barb Wire mitgespielt. Wofür sie 1996 als schlechtester neuer Star ausgezeichnet wurde. Aber letztes Jahr wurde sie für ihre Rolle in The Last Showgirl für den Golden Globe nominiert. Eine „herausragende Leistung“, wie die Organisatoren des Razzie sagten.

Die Oscars selbst werden am Sonntagabend in Los Angeles verliehen.