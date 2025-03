Gene Hackman: Handwerker erzählt vom Fund der Leiche

Gene Hackman verstarb vor rund drei Wochen, am 18. Februar 2025. Jetzt berichtet sein Freund und Handwerker Jesse Kesler über den Fund der Leiche.

Kesler war „Bild“ zufolge ein enger Vertrauter Hackmans und arbeitete seit Jahren für den Schauspieler, indem er Handwerksarbeiten auf dem über 800 Quadratmeter großen Anwesen erledigte. Erst am 26. Februar hat der Handwerker jedoch die Leiche des Schauspielers und auch die seiner Frau Betsy Arakawa gemeinsam mit einem Sicherheitsmann gefunden. Er habe sich zuvor bereits Sorgen gemacht, da er mehrere Tage nichts von dem Paar gehört hatte.

Verstörender Blick durchs Fenster

Kesler sprach mit der „Daily Mail“ über den Schock-Moment. „Es war einer der schlimmsten Tage meines Lebens – und ich hatte schon einige.“ Der Handwerker scheint von Vorwürfen und einem schlechten Gewissen geplagt zu sein. „Ich wünschte, ich wäre schneller gewesen. Vielleicht hätte ich Gene oder den Hund retten können“, sagte der 52-Jährige. Hackman besaß drei Hunde. Einer von ihnen ist bei dem tragischen Ereignis ebenfalls verstorben, da sich bis zur Entdeckung des toten Paares niemand um ihn kümmern konnte.

Dass der Handwerker diesen Tag als schlimmsten seines Lebens beschreibt, ist kein Wunder. Er habe bereits schon durchs Fenster die Leichen gesehen. Die von Hackmans Frau sei fast schon mumifiziert gewesen. Er wählte nach dem Fund die Notrufnummer der Polizei.

Die Hintergründe zum Tod des Ehepaars

Eine Woche befanden sich die Leichen in demselben Haus in Santa Fe, New Mexico. Ärzte vermuten, dass Gene Hackman den Tod der 65-jährigen Ehefrau nicht bemerkte. Er soll an einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung gelitten haben. Da er von Arakawas Versorgung abhängig war, ging es mit seiner Gesundheit entsprechend schnell bergab. Forensiker stellten fest, dass Hackmans Magen leer gewesen sei. Er habe nur Flüssigkeit in seinem Körper gehabt. Die Todesursache des Schauspielers war eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Seine Frau verstarb bereits am 11. Februar an einer Virusinfektion.

Über Hackmans Alzheimer-Erkrankung hat Kesler nichts gewusst. Dieser erinnert sich nämlich an einen Moment vor wenigen Wochen, bei dem der Oscar-Gewinner ihm noch aus dem Auto zuwinkte. Kesler ist sich daher sicher: „Er wusste, wer ich bin.“