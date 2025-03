Tod von Betsy Arakawa: Was ist der Hantavirus?

Als der Oscar-Preisträger Gene Hackman und seine Frau, die klassische Pianistin Betsy Arakawa, letzte Woche tot auf dem Boden in verschiedenen Räumen ihres Hauses in New Mexico aufgefunden wurden, machten sich die Ermittler daran, das Rätsel um die Geschehnisse zu lösen. Am Freitag gaben sie bekannt, dass die Tests ergeben haben, dass Arakawa, 65, an einer seltenen Atemwegserkrankung starb. Sie wurde durch ein Hantavirus verursacht. Möglicherweise bereits am 11. Februar. Sie sagten, dass Hackman, 95, einer Herzerkrankung und einer „fortgeschrittenen Alzheimer-Krankheit“ erlag. Höchstwahrscheinlich Tage oder sogar eine Woche später, am 18. Februar.

Die Enthüllung warf sofort Fragen auf, was genau das Hantavirus-Lungensyndrom ist. Und wie man sich vor einer Ansteckung schützen kann. Beamte sagten am Freitag, dass sie glauben, dass Betsy Arakawa sich mit dem Hantavirus durch einen Nagetierbefall in einem Gebäude irgendwo auf dem Grundstück des Paares infiziert hat. Aber nicht in ihrem „gut gepflegten“ Haus. Laut CDC infizieren sich Menschen mit dem Hantavirus durch den Kontakt mit Nagetieren wie Ratten und Mäusen. Insbesondere wenn sie deren Urin, Kot und Speichel ausgesetzt sind.

Flüssigkeit in der Lunge

„Eine Hantavirus-Infektion ist durch grippeähnliche Symptome gekennzeichnet, die aus Fieber, Muskelschmerzen, Husten, manchmal Erbrechen und Durchfall bestehen. Sie können zu Kurzatmigkeit, Herz- oder Herz- und Lungenversagen führen. Dies tritt nach einer ein- bis achtwöchigen Exposition gegenüber den Exkrementen einer bestimmten Mäuseart auf, die das Hantavirus in sich trägt“. Das sagt Heather Jarrell, Chefärztin von New Mexico, am Freitag auf einer Pressekonferenz. Sie sagte, dass die ersten grippeähnlichen Symptome etwa drei bis sechs Tage anhalten können. Bevor sie in eine Lungenphase übergehen, in der die Menschen unter Flüssigkeit in und um ihre Lungen herum leiden.

„An diesem Punkt kann eine Person sehr schnell sterben. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden, grob gesagt, ohne medizinische Behandlung“, sagte Dr. Jarell. „Es ist nicht ungewöhnlich, dass man jemanden auf dem Boden liegen sieht. Sozusagen als Teil eines tödlichen Kollapses. Und genau das könnte auch Mrs. Hackman passiert sein.“ (Beamte teilten am Freitag mit, dass BetsyArakawa am 11. Februar, dem letzten Tag, an dem sie lebend gesehen wurde, eine CVS-Apotheke aufsuchte. Sie wussten nicht, ob sie irgendwelche Symptome gemeldet oder entsprechende Medikamente gekauft hatte.)

Hohe Sterblichkeitsrate

„Es ist mit einer relativ hohen Sterblichkeitsrate verbunden. Insbesondere wenn es nicht diagnostiziert wird“, erklärt Dr. Scott Lindquist, leitender Epidemiologe beim Washington State Department of Health , gegenüber Rolling Stone. Obwohl Infektionen selten sind, müssen die Menschen wissen, um welche Krankheit es sich handelt. Damit sie eine mögliche Exposition melden können, wenn sie sich krank fühlen, sagte er.

„Oft denken wir zunächst nicht an das Hantavirus. Und die Leute sagen nicht: „Hey, ich habe einen Nagetierbefall im Haus oder in der Garage beseitigt.“ Daher verläuft es oft tödlich“, sagte Lindquist. Laut Dr. Jarrell liegt die Sterblichkeitsrate für den Hantavirus-Stamm im Südwesten bei etwa 38 bis 50 Prozent.

Zwar gibt es keine spezifische Behandlung für das Hantavirus. Doch kann ein frühzeitiges Eingreifen Leben retten. „Es handelt sich wirklich um unterstützende Pflege. Die Verwendung eines Beatmungsgeräts. Die Aufrechterhaltung des Blutdrucks. Die Versorgung mit Flüssigkeit. Das Gleichgewicht zwischen schwerer Lungenbeteiligung und dem Erhalt des Lebens des Patienten“, sagte Lindquist.

Bedrohung für die öffentliche Gesundheit

Erin Phipps, die für die öffentliche Gesundheit zuständige Tierärztin in New Mexico, sagte am Freitag, dass das Hantavirus-Lungensyndrom zwar selten ist. Sber weiterhin eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellt. „Jedes Jahr werden in New Mexico einige wenige Infektionen beim Menschen festgestellt. In den letzten fünf Jahren wurden in New Mexico jedes Jahr zwischen einer und sieben Hantavirus-Infektionen beim Menschen bestätigt“, sagte sie. „Wir haben in den letzten 50 Jahren 136 Infektionen bei Einwohnern von New Mexico festgestellt. Fünf davon im Santa Fe County. Dies ist eine ernstzunehmende Krankheit. 42 Prozent dieser Infektionen hier in New Mexico verliefen tödlich.“

Laut CDC traten 94 Prozent der gemeldeten Hantavirus-Infektionen in den USA westlich des Mississippi River auf. Bis Ende 2022 wurden in den USA seit Beginn der Überwachung im Jahr 1993 864 Fälle von Hantavirus-Erkrankungen gemeldet.

Experten zufolge lässt sich eine Infektion am besten verhindern, indem man den Kontakt mit Waldmäusen und deren Urin und Kot vermeidet.

Maske und Handschuhe

„Bei jeder Infektion durch Nagetiere empfehlen wir, unbedingt eine Maske und Handschuhe zu tragen. Und die Stelle mit einer Bleichlösung zu reinigen“, sagt Dr. Lindquist. „Wischen Sie die Stelle mit einem feuchten Tuch ab. Entsorgen Sie sie in einem Beutel. Versuchen Sie, keine Aerosole zu erzeugen [durch Staubsaugen oder Kehren].“

Er sagte, es sei auch wichtig, Nagetierbefall von vornherein zu vermeiden.Das bedeutet, Räume, in die Nagetiere in ein Haus oder eine Garage eindringen können, abzudichten. Außerdem alle leicht zugänglichen Lebensmittel zu entfernen, die Mäuse anlocken könnten.

„Man kann einen Befall sicher beseitigen“, sagte Dr. Lindquist. „Der Punkt ist, nicht einfach loszulegen und zu sprühen. Holen Sie nicht den Staubsauger mit Bürstenaufsatz heraus. Kehren Sie nicht. Und sprühen Sie nicht, ohne Schutzausrüstung zu tragen.“