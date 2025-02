Gene Hackman und seine Frau wurden tot aufgefunden

Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwochnachmittag (26.02.) tot in ihrem Anwesen in Santa Fe Summit aufgefunden. Der Schauspieler wurde 95 Jahre, seine Partnerin verstarb mit 63 Jahren.

Der Sheriff von Santa Fe County hat den Tod des Paars heute (27.02.) bestätigt. Im Zuhause sei auch der Hund tot aufgefunden worden. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es den Behörden zufolge bislang nicht.

Das Paar hatte sich in den letzten Jahren auf eine Ranch im US-Bundesstaat New Mexiko zurückgezogen, auf öffentlichen Veranstaltungen waren sie kaum noch zu sehen. Die Partnerin von Gene Hackman war klassische Pianistin, Hackman soll sich hauptsächlich der Malerei und dem Schreiben gewidmet haben.

Leben und Karriere von Gene Hackman

Gene Hackman wurde am 30. Januar 1930 im kalifornischen San Bernardino geboren. Nachdem sich seine Eltern scheiden ließen, wuchs er in Danville, Illinois, auf. Mit 16 Jahren trat er, nachdem er über sein Alter gelogen hatte, dem United States Marine Corps bei und diente als Funker in China, Japan und Hawaii. Nach seiner Militärzeit studierte er Journalismus an der University of Illinois, entschied sich jedoch später für die Schauspielerei und besuchte die Pasadena Playhouse School of Theater in Kalifornien.

Sein Filmdebüt gab Hackman 1961 in „Mad Dog Coll“ (zu Deutsch: „Der Tollwütige“). Der Durchbruch gelang ihm 1967 mit „Bonnie und Clyde“, wofür er eine Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller erhielt. 1971 gewann er den Oscar als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Detective Jimmy „Popeye“ Doyle in „French Connection – Brennpunkt Brooklyn“. Ein weiterer Höhepunkt seiner Karriere war der Oscar als bester Nebendarsteller für „Erbarmungslos“ im Jahr 1992.

Hackman war zweimal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit Faye Maltese (1956–1986) stammen drei Kinder. 1991 heiratete er Betsy Arakawa. Das Paar lebte seit den 1980er Jahren in Santa Fe, New Mexico. 2004 zog sich Hackman aus der Schauspielerei zurück und widmete sich dem Schreiben. Er veröffentlichte mehrere Romane, darunter „Wake of the Perdido Star“ (1999) und „Escape from Andersonville“ (2008).