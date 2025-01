Marianne Faithfull ist tot

Marianne Faithfull ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Dies gab der Sprecher der britischen Musikikone gegenüber „Mirror“ bekannt. Die Todesursache wurde jedoch nicht mitgeteilt.

„Im Kreise ihrer geliebten Familie“

„BBC“ teilte das offizielle Statement: „Mit tiefer Trauer geben wir den Tod der Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Marianne Faithfull bekannt. Marianne ist heute in London im Kreise ihrer geliebten Familie friedlich verstorben. Wir werden sie schmerzlich vermissen.“

Berühmt durch „As Tears Go By“

Das Stück „As Tears Go By“ erlangte sie internationale Bekanntheit in den 60er-Jahren. Zudem übernahm sie in der Zeit auch immer mehr Filmrollen.

Wegen Corona lange in Behandlung

Nach einer Infektion mit Corona im April 2020 erholte sich die damals 73-jährige Künstlerin nur langsam. Wie sie 2021 in einem Interview erklärte, hätte sie derartige Lungenschäden davongetragen, das ihr das Singen wahrscheinlich nicht mehr gelingen würde.

Insgesamt musste Marianne Faithfull 22 Tage im Krankenhaus verbringen – damals hieß es, dass die Sängerin die Erkrankung nicht überleben würde, weshalb sie bereits nur noch palliativ versorgt worden sei. Doch sie kämpfte sich zurück. Die langfristigen Schäden: Neben starker Müdigkeit und dem Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses waren eben auch schwere Lungenschäden eingetreten.

Dem „Guardian“ erzählte sie: „Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder singen kann. Vielleicht ist das vorbei. Es würde mich unglaublich aufregen, wenn das der Fall wäre. Aber ich bin 74. Ich fühle mich weder verflucht noch unbesiegbar. Ich fühle mich einfach menschlich.“