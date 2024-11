Genesis kündigen Deluxe-Edition von „The Lamb Lies Down on Broadway” an

Genesis haben eine Super-Deluxe-Edition ihres 1974er Albums „The Lamb Lies Down on Broadway“ angekündigt. Es soll am 28. März 2025 erscheinen und enthält eine neu gemasterte Version der Prog-Rock-Platte – der letzten mit Peter Gabriel am Mikrofon.

Persönliche Konflikte und aufblasbare Penisse

Vier CDs und eine Blu-ray soll die Neuauflage umfassen und nachträglich zum 50. Jubiläum des Albums erscheinen. Gemischt hat sie anteilig Ex-Sänger Gabriel sowie Mitbegründer und Keyboarder Tony Banks. Das sechste Studioalbum von Genesis kam ursprünglich am 22. November 1974 in die Plattenläden. Es war die letzte Veröffentlichung mit Peter Gabriel als Sänger, bevor das verbleibende Quartett mit Schlagzeuger Phil Collins als Sänger weitermachte.

Zur Veröffentlichung heißt es: „Es ergibt Sinn, dass ein so komplexes Album wie ‚The Lamb Lies Down on Broadway‘ eine ebenso komplexe Geschichte hat. Die Geschichte seiner Entstehung ist eine seltsame und langwierige, die mit rattenverseuchten Landhäusern, unheimlichen Vorahnungen der Zukunft – oder zumindest der Zukunft der Rockmusik –, Hollywood-Regisseuren, persönlichen Konflikten und aufblasbaren Penissen zu tun hat.“

Das ist enthalten

„Aufgeblasen“ ist auch das enthaltene Material der Super-Deluxe-Version: Zusätzlich zum neuen Remaster der Original-LP enthält die 50th-Anniversary-Edition den kompletten Auftritt von Genesis im Shrine Auditorium in Los Angeles vom 24. Januar 1975. Einschließlich zweier erstmals veröffentlichter Zugaben.

Außerdem: Eine Blu-ray mit neuen Dolby Atmos- und High-Resolution-Mischungen von Gabriel und Banks. Aus der „Headley Grange“-Session können sich Fans weiterhin auf drei bisher unveröffentlichte Demos freuen. Zusätzlich gibt es ein 60-seitiges Buch mit neuen Interviews und Beiträgen aller fünf Bandmitglieder noch oben drauf.

Tracklist

Genesis – „The Lamb Lies Down on Broadway“ 50th Anniversary Super Deluxe Edition – Remastered 2024 (from the original 1974 tapes)

1. The Lamb Lies Down On Broadway

2. Fly On A Windshield

3. Broadway Melody Of 1974

4. Cuckoo Cocoon

5. In The Cage

6. The Grand Parade Of Lifeless Packaging

7. Back In N.Y.C.

8. Hairless Heart

9. Counting Out Time

10. The Carpet Crawlers

11. The Chamber Of 32 Doors

12. Lilywhite Lilith

13. The Waiting Room

14. Anyway

15. Here Comes The Supernatural Anaesthetist

16. The Lamia

17. Silent Sorrow In Empty Boats

18. The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit To The Doktor · Raven)

19. Ravine

20. The Light Dies Down On Broadway

21. Riding The Scree

22. In The Rapids

23. It.

The Lamb Lies Down On Broadway – Live From The Shrine Auditorium, Los Angeles, Ca (24. Januar 1975)

1. The Lamb Lies Down On Broadway

2. Fly On A Windshield

3. Broadway Melody Of 1974

4. Cuckoo Cocoon

5. In The Cage

6. The Grand Parade Of Lifeless Packaging

7. Back In N.Y.C.

8. Hairless Heart

9. Counting Out Time

10. The Carpet Crawlers

11. The Chamber Of 32 Doors

12. Lilywhite Lilith

13. The Waiting Room

14. Anyway

15. Here Comes The Supernatural Anaesthetist

16. The Lamia

17. Silent Sorrow In Empty Boats

18. The Colony Of Slippermen (The Arrival · A Visit To The Doktor · Raven)

19. Ravine

20. The Light Dies Down On Broadway

21. Riding The Scree

22. In The Rapids

23. It.

24. Watcher Of The Skies

25. The Musical Box

The Headley Grange Demos – Download Card

1. The Lamb Lies Down On Broadway/fly On A Windshield (Take 1)

2. The Chamber Of 32 Doors/the Lamia (Takes 1-2)

3. In The Cage [strange Vocals] (Take 1)