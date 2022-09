Phil Collins und Genesis verkaufen ihren Songkatalog für 300 Millionen US-Dollar

Phil Collins und seine Bandkollegen von Genesis haben einen großen Teil ihrer Musikrechte verkauft. Wie das „Wall Street Journal“ berichtete, wurden Songrechte im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar an die Concord Music Group verkauft.

Die verkauften Rechte umfassen sowohl Musik von Genesis, aus Phil Collins‘ Solokarriere wie auch von Mike & the Mechanics, dem Nebenprojekt von Gitarrist Mike Rutherford. Enthalten sind dabei sowohl Masteraufnahmen als auch Veröffentlichungsrechte. Im März 2022 hatten Genesis in London das offiziell letzte Konzert ihrer Karriere gespielt. Ex-Frontmann Peter Gabriel war im Publikum.

Bob Valentine, Präsident von Concord Music sagte der Zeitung, dass sie den Backkatalog von Collins und Genesis einer neuen Generation zugänglich machen möchten. „In der Welt, in der wir heute leben, mit Facebook, Instagram, TikTok, all diesen Dingen, die den Konsum älterer Musik antreiben, gibt es auf jeden Fall Wege für uns als Plattenfirma, diese Musik wieder zum Leben zu erwecken“, sagte Valentine.

Phil Collins und Genesis folgen damit dem Beispiel einer Reihe von bekannten Künstler*innen. Bob Dylan hatte schon 2020 die Verlagsrechte für seinen gesamten Songkatalog an Universal verkauft, Anfang 2022 gab er auch die Rechte an den Aufnahmen an Sony Music ab. Auch Bruce Springsteen verkaufte 2021 seine Musikrechte an Sony, während Neil Young die Hälfte seines Songkatalogs an den Hipgnosis Songs Fund abgab.