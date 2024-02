Deep Purple veröffentlichen „Machine Head: Super Deluxe Edition“

Vor 52 Jahren haben Deep Purple ihr Album „Machine Head“ veröffentlicht. Nicht nur mit ihrem darauf enthaltenen Hit „Smoke On The Water“ erschufen sie eines der bekanntesten Gitarrenriffs der Musikgeschichte, auch die Platte an sich war ein Erfolg. Jetzt hat die Band eine „Super Deluxe Edition“ ihres 1972er Tonträgers angekündigt – diese kommt am 29. März.

Vinyl, CDs und Blu-ray-Audio-Disc

Auf „Machine Head: Super Deluxe Edition“ gibt es neue Stereo- und Dolby-Atmos-Mischungen von Rock-Gitarrist Dweezil Zappa, einen Quadrophonie-Mix (ein Vorgänger der heutigen Surround-Techniken) aus dem Jahr 1974 und ein neues Remaster vom Originalalbum. All dies erscheint in einem Box-Set inklusive Vinyl, drei CDs und einer Blu-ray-Audio-Disc.

Auf den CDs sind der Original-Mix und den Zappa-Mix, ein Konzert, das am 9. März 1972 im Paris Theatre in London aufgenommen wurde und ein bisher unveröffentlichter Live-Auftritt, der im April 1971 im Casino von Montreux in der Schweiz aufgenommen wurde, enthalten. Die Blu-ray-Audio-Disc enthält Zappas Dolby-Atmos-Mix, den Quad-Mix von 1974 und einen Dolby-5.1-Surround-Mix von ausgewählten Titeln.

So wird die „Machine Head: Super Deluxe Edition“ aussehen:

Dweezil Zappa hat Remixe anhand der Original-Tapes der Tracks entstehen lassen und erklärt zu der Arbeit von Deep Purple: „Es ist eine dieser Platten, bei denen ich denke: ‚Wie sind sie nur darauf gekommen?‘ Es hat klassische Einflüsse in der Gitarre und dem Keyboard, aber auch den Blues und ein paar Funkelemente. Und du hast diesen Sänger, der eine Wahnsinnsstimme hat. All diese Dinge kommen auf eine Art und Weise zusammen, dass es nicht wie kommerzielle Musik klingt, aber die Leute sind trotzdem begeistert. Das ist ein faszinierendes Rezept.“

Tracklist

LP 1: „Dweezil Zappa 2024 Remix“

Side One

„Highway Star“ „Maybe I’m A Leo“ „Pictures Of Home“ „Never Before“

Side Two

„Smoke On The Water“ „Lazy“ „When A Blind Man Cries“ – B-side „Space Truckin’“

CD-Tracklists

CD 1: „Dweezil Zappa 2024 Remix“ und 2024er Remaster

„Highway Star“ „Maybe I’m A Leo“ „Pictures Of Home“ „Never Before“ „Smoke On The Water“ „Lazy“ „Space Truckin’“ „When A Blind Man Cries“ – B-side „Highway Star“ „Maybe I’m A Leo“ „Pictures Of Home“ „Never Before“ „Smoke On The Water“ „Lazy“ „Space Truckin’“

CD 2: „In Concert ’72“

Introduction „Highway Star“ „Strange Kind Of Woman“ „Maybe I’m A Leo“ „Smoke On The Water“ „Never Before“ „Lazy“ „Space Truckin’“ „Lucille“ „Maybe I’m A Leo“ – Soundcheck

CD 3: Montreux ’71

„Swiss Yodel“ „Speed King“ „Strange Kind Of Woman“ „Into The Fire“ „Child In Time“ „Paint It Black“ „Wring That Neck (Hard Road)“ „Black Night“ „Lucille“

Blu-ray (Audio Only)

„Dweezil Zappa 2024 Atmos Remix“

„Highway Star“ „Maybe I’m A Leo“ „Pictures Of Home“ „Never Before“ „Smoke On The Water“ „Lazy“ „Space Truckin’“ „When A Blind Man Cries“ – B-side

„1974 U.S. Quad Mix“

„Highway Star“ „Maybe I’m A Leo“ „Pictures Of Home“ „Never Before“ „Smoke On The Water“ „Lazy“ „Space Truckin’“

Dolby 5.1 Surround Sound Mixes

„When A Blind Man Cries“ – B-side „Maybe I’m A Leo“ „Lazy“

Deep Purple live in 2024

Nach dem Release ihrer „Super Deluxe Edition" stehen für Deep Purple im Sommer auch einige Live-Konzerte an – drei davon in Deutschland.