George-Michael-Konzertfilm „Faith“ kommt ins Kino plus Bonus-Tracks

Ein lange verschollener Konzertfilm, der George Michael auf dem Höhepunkt seiner frühen Solokarriere zeigt, kommt noch in diesem Jahr in die Kinos – begleitet von einem neuen 18-Track-Album mit unveröffentlichten Aufnahmen.

Das bislang nie gezeigte Material wurde restauriert und remastered und erscheint unter dem Titel „George Michael: The Faith Tour“. Gedreht während Michaels erster Tour im Jahr 1988, entstand das Filmmaterial über 14 Kameras auf 35-mm-Film bei zwei Auftritten in Paris im Palais Omnisports de Paris-Bercy – heute unter dem Namen Accor Arena bekannt.

George Michael Entertainment gab die Neuigkeit in Kooperation mit Mercury Studios am Dienstag bekannt. Regie führten die langjährigen Mitstreiter Andy Morahan und David Austin. Die Produzenten versprechen, der Film biete einen „intimen und zugleich explosiven Einblick in einen Künstler, der Stimme und Bühnenhandwerk vollständig beherrscht“.

Ehrung einer Jahrhundertkarriere

„‚George Michael: The Faith Tour‘ ist eine Hommage an Ambition und furchtlose Kunstfertigkeit auf ihrem Höhepunkt – und an einen Moment, in dem der damals 24-jährige George Michael den Lauf seiner Karriere veränderte“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dieses globale Kinoereignis lädt das Publikum ein, die Kraft und Freude von George Michael in voller Fahrt neu zu erleben.“

Parallel zum weltweiten Kinostart veröffentlichen George Michael Entertainment und Sony Music Entertainment neue Aufnahmen von Michael unter dem Titel „The Faith Tour“ – darunter Tracks aus seiner Wham!-Zeit sowie aus seinem Solowerk. „Faith“ war 1987 Michaels Debütsolo-Album, erschienen nach dem weltweiten Erfolg von Wham!. Das Projekt verkaufte sich über zehn Millionen Mal.