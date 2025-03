George Michael half Backing-Sängerin mit 50.000 Pfund

Seit George Michaels Tod kommen immer wieder Geschichten ans Licht, die dieser zu Lebzeiten hatte geheim halten wollen. Nun schwärmt eine ehemalige Backing-Sängerin über die Großzügigkeit des Wham!-Musikers.

5.000 Pfund verloren

George Michael soll Shirley Lewis, so der Name der Sängerin, in einer finanziell prekären Lage unterstützt haben. Gegenüber der britischen Zeitung „The Mirror“ erzähle Lewis, wie sie im Jahr 2005 aus der Not heraus eine Uhr für 5.000 Pfund (heute knapp 6.000 Euro) verkaufen musste. Von dem Geld wollte sie sich und ihrer Tochter nach der Trennung von ihrem damaligen Ehemann, dem Bros-Schlagzeuger Luke Goss, einen Ort zum Leben bezahlen. Doch der Umschlag mit dem Geld verschwand.

„Ich habe mit George telefoniert und auf einmal angefangen zu weinen“, erzählte Shirley Lewis, die mehrere Jahrzehnte sowohl im Studio als auch auf der Bühne mit dem britischen Musiker zusammenarbeitete. „Er fragte, was los ist, und ich sagte ihm, dass mein Mann und ich in einer misslichen Lage seien und ich Geld verloren hatte.“ Lewis hatte sich mit George Michael an die richtige Person gewandt: „Er sagte, er würde mir Geld geben, und legte auf. Als ich am nächsten Tag aufwachte, hatte er mir 50.000 Pfund überwiesen.“

George Michael schlug Ausgleich aus

Shirley Lewis wollte das Geld des Wham!-Sängers anscheinend nicht annehmen. George Michael jedoch bestand darauf – die Backing-Sängerin sollte sich keine Sorgen machen. Auf der folgenden Tournee verlangte Lewis zum Ausgleich eine niedrigere Gage, forderte, dass Michael das überschüssige Geld selbst nehme. Auch das schlug der Star jedoch aus. Über die verlorenen 5.000 Pfund sagte er wohl nur: „Hoffen wir einfach, dass die Person, die den Umschlag gefunden hat, das Geld wirklich nötig hatte.“ Weiter sprachen die beiden nicht darüber.

Großzügiger Prominenter

George Michael verstarb am 1. Weihnachtsfeiertag 2016 – eine traurige Ironie, läuft doch zu dieser Zeit der Wham!-Hit „Last Christmas“ überall. Seither teilten einige Wegbegleiter:innen ähnliche Anekdoten über den Musiker wie nun Shirley Lewis. Unter anderem sind Geschichten über hohes Trinkgeld und finanzierter Kinderwunschbehandlung dabei. Jeweils wollte Michael zu Lebzeiten anonym bleiben. Das Vermögen des Wham!-Stars und späteren Solokünstlers wurde zu seinem Tod auf 120 Millionen US-Dollar (rund 110 Millionen Euro) geschätzt.