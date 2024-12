ROLLING STONE empfiehlt Geschenke: Miniatur-Gitarren

„Number One“, „Woodstock Strat“, „Blackie“, Fender Mustang – es gibt so viele Gitarren, mit denen Musiker Rock-Geschichte schrieben. Bewunderung für das exzellente Instrumenten-Material ist das eine, aber wer einen solchen Schatz wirklich besitzen will, der muss tief in die Tasche greifen. Selbst wenn es sich nicht um ein Exemplar handelt, das Kurt Cobain einst in den Händen hielt.

Für den geneigten Sammler gibt es aber auch eine hübsche Variante, wie die Leidenschaft für Gitarrenkunst dennoch zu einem kleinen Preis hübsch in der Vitrine ausschaut: Miniatur-Gitarren. Die britische Firma Axman verkauft Miniatur-Gitarren, also Replikate einzigartiger und mit historischer Note ausgestatteter Gitarren.

Miniatur-Gitarren mit vielen Details

Darunter befinden sich unter anderem eine Monterey-Miniatur von Jimi Hendrix, eine Cobain-Gitarre (mit ikonischem Slogan als Aufdruck) und sogar ein Modell von Rammsteins Richard Z. Kruspe. Auch von Green-Day-Sänger Billie Joe Armstrong, Robby Krieger, Tom Morello und James Hetfield gibt es Mini-Gitarren zu kaufen.

Die Miniaturen kommen stilecht in einem Gitarrenkoffer, sind handverziert und äußerst detailreich gestaltet. Also ein ideales Geschenk für Gitarrenliebhaber, das schnell den Anfang für eine Sammlung setzen könnte.

