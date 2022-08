Gewinne: drei Blu-rays von „The Lost City – Das Geheimnis der Verlorenen Stadt“

Sandra Bullock und Channing Tatum werfen sich in „The Lost City – Das Geheimnis der Verlorenen Stadt“ in ein wildes Dschungel-Abenteuer. In der Komödie fliehen sie vor einem durchgeknallten Milliardär, der vor nichts zurückschreckt, um die verlorene Stadt und mit ihr einen wertvollen Schatz zu bergen.

Handlung von „The Lost City – Das Geheimnis der Verlorenen Stadt“

Die Autorin Loretta Sage (Sandra Bullock) verdient ihren Lebensunterhalt damit, Liebes- und Abenteuerromanen zu schreiben. Im Mittelpunkt ihres neuen Buchs steht die fiktive Heldin „Dr. Angela Lovemore“ und die Hauptfigur „Dash“. Um Sages neustes Werk zu promoten, besteht ihre Verlegerin Beth Hatten darauf, dass Loretta zusammen mit Alan Caprison (Chaning Tatum), dem Covermodell für Dash, auf Lesereise geht. Während der Promo-Tour wird Sage jedoch von einem exzentrischen Milliardär (Daniel Radcliffe) entführt, der hofft, dass sie ihn zum Schatz der antiken verlorenen Stadt aus ihrem letzten Roman führen kann. Infolgedessen macht sich Caprison auf, um sie zu retten. Das ungleiche Paar findet sich schon bald inmitten eines Abenteuers in den Untiefen des Dschungels wieder.

Ab dem 21. Juli 2022 gibt es „The Lost City – Das Geheimnis der Verlorenen Stadt“ als digitalen Download. Danach folgt am 4. August 2022 die Veröffentlichung des Film auf 4K Ultra HD, Blu-ray oder DVD.

