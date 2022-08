Gewinnen: 2×2 Freikarten für „Alle Für Ella“ und 2x Original Soundtrack als CD plus Shirts

„Alle Für Ella“ ist ein Musical von Regisseurin Teresa Fritzi Hoerl und erzählt von vier Freundinnen, die kurz vor dem Abi stehen und mit ihrer Band an einem Musik-Contest teilnehmen wollen Der Film kommt am 8. September in die deutschen Kinos. ROLLING STONE verlost 2×2 Freikarten und 2x den Original Soundtrack zum Film als CD, dazu Shirts.

Ella träumt davon, auf den Bühnen dieser Welt zu performen. Darum hat sie mit ihren drei besten Freundinnen die Band Virginia Woolfpack gegründet. Momentan kämpft sie aber vor allem mit dem Abi und ihrem Nebenjob im Pizzaturm. Als sich über einen Song-Contest die große Chance bietet, überredet sie ihre Freundin, sich anzumelden.

Die Hauptrollen spielen Lina Larissa Strahl („Bibi & Tina“-Reihe) als Ella, Safira Robens als Anaïs, Malene Becker als Romy, Tijan Marei als Cahide, Gustav Schmidt als Leon und Hanno Koffler („Der Pass“) als Musikproduzent Heiner Jung.

„Alle Für Ella“ basiert auf einem Drehbuch von Timo Baer und Anja Scharf.

Hier seht ihr den Trailer zu „Alle Für Ella“