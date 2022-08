Gewinnen: Blu-rays für „The Black Phone“ mit Ethan Hawke

Der Horror-Thriller „The Black Phone“ von Scott Derrickson feierte bereits im Juni seinen Kinostart. Der Film basiert auf der gleichnamigen Buchgeschichte des Schriftstellers Joe Hill, dem Sohn von Stephen King. Ethan Hawke übernimmt die Hauptrolle. Er spielt den maskierten Kindesentführer mit dem Spitznamen „Der Greifer“.

Handlung von „The Black Phone“

Der Film spielt im Jahr 1978 in North Denver, Colorado. Finney Shaw und seine Schwester Gwen werden regelmäßig von ihrem alkoholsüchtigen Vater geschlagen. Er hat es insbesondere auf seine Tochter abgesehen, was ihr Bruder, der in der Schule gemobbt wird, sich mitansehen muss. Parallel dazu entführt ein unbekannter Mann mit dem Pseudonym „Der Greifer“ mehrere Kinder in ihrer Nachbarschaft, nachdem er ihnen Drogen einflößte. Auch einer von Finneys Freunden ist plötzlich verschwunden. Als Finney mit seinem Fahrrad von einem Baseballspiel zurück nach Hause fährt, wird er sein nächstes Opfer. In dem Keller des Täters befindet sich ein schwarzes Telefon, das regelmäßig klingelt. Seine Schwester Gwen setzt alles daran, ihren Bruder zu finden.

