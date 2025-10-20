Gewinnen: „Nebraska“ auf Vinyl + signierte „Deliver Me…“-Artprints

Nach all den erfolgreichen Musiker-Biopics ist nun auch Bruce Springsteen an der Reihe! Am 23. Oktober startet der langerwartete Film „Deliver Me From Nowhere“ in den deutschen Kinos – mit „The Bear“-Star Jeremy Allen White in der Hauptrolle als der „Boss“.

Erzählt wird die Entstehungsgeschichte von Springsteens wohl intimstem, schroffstem Album: „Nebraska“. 1982 steht der Musiker an einem Wendepunkt. Alle erwarten von ihm den nächsten großen Hit. Springsteen flüchtet und nimmt in einem einfachen Schlafzimmer mit einem Vierspurgerät einige der düstersten Songs seiner Karriere auf, in denen er von den Menschen am Rande der Gesellschaft erzählt.

Für „Deliver Me From Nowhere“ setzte Regisseur Scott Cooper auf die gleichnamige Buch-Vorlage von Warren Zanes. Es ist aber eben nicht nur ein Film über „Nebraska“, sondern vor allem ein Porträt eines nachdenklichen Musikers, der den Erwartungen nicht entsprechen mag.

