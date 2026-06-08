„Good Luck, Have Fun, Don’t Die“: Jetzt fürs Heimkino gewinnen

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Für alle, die sich bei Dystopie und im Sci-Fi-Genre heimisch fühlen, sollte der 5. Juni ein fester Termin im Kalender sein. Dann erscheint der Film „GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE“ auf DVD und Blu-ray für das Heimkino. Im neuesten Streifen von Regisseur Gore Verbinski geht es um ein Team aus Protagonisten, die kaum ungleicher sein könnten – und schickt diese in ein dystopisches Szenario, um die Welt zu retten. Passend dazu verlost ROLLING STONE dreimal die UHD+BD Collector’s Edition.

Worum geht es?

Die Sci-Fi-Action-Komödie bietet ein skurriles und unterhaltsames Szenario. Oscar-Preisträger Sam Rockwell spielt einen Mann aus der Zukunft, dessen Aufgabe es ist, die Menschheit der Gegenwart zu retten. Dafür muss eine enthemmte und weltbeherrschende KI vor ihrer Entstehung zerstört werden. Die Mission scheiterte bereits 116-mal. Ob das 117., diesmal vielversprechende Team – bestehend aus einer seelisch labilen Frau, einer Technikallergikerin und einem High-School-Lehrer – Erfolg haben wird?

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Preißgekrönter Cast

Die Besetzung des Sci-Fi-Abenteuers kann sich sehen lassen. Nicht nur Regisseur und Hauptdarsteller wurden mit Oscars für vergangene Arbeiten ausgezeichnet, auch der Rest des Ensembles weist bereits einige Nominierungen und Auszeichnungen auf. So sind sowohl die Emmy-nominierte Schauspielerin Zazie Beetz als auch die Golden-Globe-nominierte und BAFTA-ausgezeichnete Juno Temple mit von der Partie. Komplettiert wird der Cast von Michael Peña und Hailee Steinfeld.

Bonusmaterial fürs Heimkino

Die Collector’s Edition lohnt sich vor allem wegen des exklusiven Bonusmaterials. Neben dem Film auf Blu-ray und UHD-Disc hält die Edition eine Featurette sowie Zusatzinformationen und drei Artworks bereit.

Mitmachen und gewinnen

Wer die Collector’s Edition von „GOOD LUCK, HAVE FUN, DON’T DIE“ gewinnen möchte, schickt einfach eine E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer und dem Betreff „Dystopie“ an gewinne@rollingstone.de.