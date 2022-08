Gewinnen: Drei CDs von Robert Coynes „The Hiss of Life“

Robert Coyne meldet sich mit einem neuen Album zurück: „The Hiss of Life“ soll am 2. September 2022 erscheinen. Zuvor veröffentlichte er 2018 die Platte „Out Of Your Tree“. Nach Angaben des Labels sei sein neues Werk eine „Meditation über die Hartnäckigkeit des menschlichen Geistes“. Tracks wie „Curse Of The Cat People“ und „In The Grip Of The Strangler“ thematisieren die Erkenntnis und Akzeptanz des eigenen Selbstwertes. Coyne wird auf dem Album von der Cellistin Aglaja Camphausen, der Sängerin Wendy Coyne und dem Gitarristen Bob Ward begleitet.

Trackliste:

1. The Least I Can Do – 03:49

2. By Popular Demand – 05:52

3. Curse Of The Cat People – 05:06

4. In The Grip Of The Strangler – 06:05

5. You’ve Got To Move On Eventually – 01:37

6. The Hiss Of Life – 03:55

7. Dark Dance Hall – 03:17

8. Wrong All Along – 02:27

9. Take A Look At It Now – 03:48

10. The Endless Tea – 04:25

11. More Tea – 01:58

12. Run Out – 00:58

