Morrissey: Neuauflage seines Live-Albums „Beethoven Was Deaf“

Morrissey hat eine Neuauflage seines Live-Albums „Beethoven Was Deaf“ angekündigt, welches 1993 in Paris aufgenommen wurde. Die LP wird auf CD, schwarzem und orangefarbenem Vinyl erhältlich sein. Er teilt seinen Fans außerdem mit, dass im Zusammenhang der Veröffentlichung zwei Konzerte geplant sind.

Neuauflage erscheint am 26. Juli

Die neue Veröffentlichung hat der Musiker auf seinem Blog Morrissey Central angekündigt. „Am Freitag, den 26. Juli, wird Warner Records Morrisseys 1993 live in Paris aufgenommenes Album ‚Beethoven Was Deaf‘ neu auflegen. Die Veröffentlichung erfolgt weltweit und das Album wird auf CD, schwarzem und orangefarbenem Vinyl erhältlich sein.“

Und weiter: „Das Album erreichte ursprünglich Platz 13 in England, wurde aber nicht in den USA veröffentlicht. Der Veranstaltungsort ist das Zenith in Paris“. Mit dem Ankündigungstext wurde auch ein Bild des Album-Covers geteilt, das den Sänger mitten im Auftritt zeigt. „Zwei besondere Event-Konzerte sind geplant, um die Veröffentlichung im Juli einzuleiten“, heißt es ebenfalls auf der Seite. Genaue Informationen oder Details zu den Veranstaltungsorten wurden allerdings noch nicht bekannt gegeben.

Live-Album statt „Bonfire of Teenagers“

Die Ankündigung kommt, nachdem der ehemalige The-Smiths-Frontmann im Januar aufgrund von gesundheitlichen Problemen alle verbleibenden Konzerte seiner Tour absagen musste. Der 64-Jährige befindet sich außerdem aktuell noch im Streit mit Capitol Records wegen der Veröffentlichung seines lange verschobenen Albums „Bonfire of Teenagers“, welches ursprünglich im Februar 2023 erscheinen sollte.