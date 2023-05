Gewinnen: „No Reason“ von The Chemical Brothers auf Vinyl

Am 17. März 2023 haben The Chemical Brothers ihre Single „No Reason“ veröffentlicht, am 28. April erschien der Track auf Vinyl. Die 19-Zoll-Platte in rotem Design enthält außerdem den bislang unveröffentlichten B-Side-Track „All Of A Sudden“. The Chemical Brothers traten beim diesjährigen „Coachella“-Festival auf, wo sie unter anderem „No Reason“ performten. Eine Aufnahme davon gibt’s auf YouTube zu sehen:

Die beiden Engländer sind von Mai bis Septemer auf Europa-Tour. Den Auftakt macht das Electronica-Duo am 20. Mai auf dem „Mallorca Live Festival“ in Spanien, am 9. September endet die Tournee auf dem „Bay Series“-Festival in Cardiff.

